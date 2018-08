Abal Medina admitió aportes de empresarios para la campaña de 2013

La investigación por los cuadernos de la corrupción K sigue a toda marcha en los tribunales de Comodoro Py. Ayer fue el turno de la declaración del ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien confirmó la existencia de aportes de empresarios para la campaña electoral 2013.

El otrora senador nacional señaló que el entonces secretario Roberto Baratta era quien recolectaba los fondos aunque sostuvo que siempre entendió que "dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción". "Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción", para apoyar la campaña electoral que se estaba desarrollando, indicó Abal Medina al negar las acusaciones que se le formulan en el marco de la causa sobre coimas que investigan el juez Claudio Bonadío y fiscal Carlos Stornelli. Al declarar ante el juez Bonadío, también dijo que desconocía quiénes eran los aportantes y negó cualquier vínculo con ellos.

Además de Abal Medina, ayer concurrieron a Comodoro Py el ex secretario privado del ex ministro Julio De Vido, José María Olazagasti, y los empresarios Néstor Otero, concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro, y Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA). Lascurain negó todos los cargos y luego se retiró del lugar en medio de empujones, golpes e insultos contra un grupo de periodistas.