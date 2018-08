Oyarbide pidió ser arrepentido y apuntó contra Néstor y Cristina Kirchner

El exjuez federal Norberto Oyarbide dijo que pedirá ampliar su declaración indagatoria ante Claudio Bonadio en la causa por los “cuadernos de la corrupción”. Entre lágrimas, apuntó contra Néstor Kirchner y adelantó que podría ingresar al programa de “arrepentidos”.

El exmagistrado se comunicó con Radio 10 visiblemente quebrado.​ “Estoy mal, estoy muy mal. Me queda todavía un poco de fuerza para decir las cosas“, comenzó Oyarbide. Y agregó: “Si me quieren matar que me maten. Ya está. Ojalá que lo escuche el presidente todo esto. Ojalá…Yo quería que Bonadio me venga a buscar a mi casa, no tengo problemas”.

Además, el exjuez también se refirió a la causa por enriquecimiento ilícito que investigaba el patrimonio de la familia presidencial y afirmó que la cerró por las presiones que recibió: “Yo mencioné que para la obtención de aquella famosa resolución de enriquecimiento ilícito hablé con Javier Fernández y con Jaime Stiuso”.

Agregó que “ellos eran empleados de una persona que era sí de quien emanaban todas las responsabilidades y es la persona que falleció, el esposo de la presidenta“. “Sobreseí en base a todo lo que me dijeron. Había que hacerlo. Y así fue que transcurrió. Esa era la pura verdad. Fue el mismo fin de semana que él se murió, ¡mirá qué desgracia!”, concluyó.

En la indagatoria del miércoles, Oyarbide explicó en cuántas circunstancias tuvo encuentros con el exsecretario de Coordinación Roberto Baratta y su exsecretario privado Nelson Lazarte.