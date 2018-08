Aborto legal : el Senado rechazaba la media sanción de Diputados

El Senado de la Nación se encaminaba, al cierre de esta edición, a rechazar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados. Tras más de 14 horas de debate con un total de 64 oradores anotados, se preveía que la votación se concretaría en las primeras horas de la madrugada de hoy.

Los conteos preliminares arrojaban una significativa ventaja para quienes rechazan el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, tendencia a la que durante el día de ayer se sumó el tucumano José Alperovich y llevó la cuenta a 38 votos en contra, mientras que había 31 a favor.

Minutos antes de comenzar el encuentro de senadores, el presidente Mauricio Macri difundió un mensaje: “No importa el resultado, hoy ganará la democracia”. También se expresó sobre el tema la gobernadora María Eugenia Vidal: “Si la ley no se vota, voy a estar más aliviada”. El debate se inició a las 10.30 con las exposiciones del jujeño Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud, seguido por sus pares de Justicia, el entrerriano Pedro Guastavino, y de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera.

“Reconocer el derecho a la vida como derecho fundamental es la base de nuestro ordenamiento jurídico y en los debates no quedaron dudas sobre el momento del origen de la vida: es el momento de la concepción”, argumentó Faid. Guastavino, por su lado, comparó la trascendencia de la actual discusión con las leyes de divorcio vincular y matrimonio igualitario. “La Argentina será un poco mejor si aprueba esta ley, hoy los ojos del mundo están puestos acá”, introdujo. Además, denunció amenazas a través de mensajes de texto: “En el día ayer me pasé atajando y esquivando crucifijos de un sector de la Iglesia”, afirmó. Senadores de Córdoba se expresaron en el mismo sentido.

Uno de los discursos más encendidos fue el de la legisladora por Tucumán, Beatriz Nirkin, quien dijo “que plantearse la consigna como ‘aborto sí’ o ‘aborto no’ o el ‘salvemos las dos vidas’, sirve para que sigamos igual”.

Cerca del cierre de la noche, los senadores Lucila Crexell (Neuquén) y Omar Perotti (Santa Fe), que anunciaron su abstención al proyecto original, y el senador Ernesto Martínez (Córdoba), pidieron a sus colegas que tras la votación permanezcan en el recinto y traten iniciativas con modificaciones. Los tres argumentaron que el objetivo era que el Senado no se limitase a rechazar el proyecto original, sino que brindase alternativas ante un problema que existe en el país. Para el tratamiento sobre tablas de esos proyectos se necesitarán los dos tercios de los senadores.

Cientos de miles de personas se congregaron, pese a las inclemencias del tiempo, a uno y otro lado del Congreso nacional, expresando su apoyo o rechazo a la despenalización del aborto.