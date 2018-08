Ley de aborto: las frases más polémicas de los senadores

Esta madrugada, se definió en el Senado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con una votación que rechazó la iniciativa.



Con 59 oradores anotados, algunos representantes dejaron polémicas definiciones que no pasaron desapercibidas.



Rodolfo Urtubey

"Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violación pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción".

Beatriz Mirkin



"He visto a chicos que no se aceptan en adopción, no es porque la Justicia los demore, ¡es porque no los quieren a los chicos si son negritos!".

Esteban Bullrich



"¿Qué es la vida? Es lo que nos hace estar hoy acá. Sin vida, el resto no existe. Sabemos que hay mujeres que toman la trágica decisión de abortar. Pero sin maternidad no tenemos futuro. El aborto es un fracaso social. La maternidad no debería ser un problema".

Cristina del Carmen López Valverde



"Sería muy irresponsable de mi parte votar un proyecto al que yo no he podido acceder, analizar, estudiar en profundidad, si eso se diera no estaría en esta situación de estar tan ligera en las responsabilidades que me compete" (en una entrevista previa a su exposición en el Senado, aunque luego aclaró que se refería a otros proyectos).

Alfredo De Angeli



"Me acuerdo, y se sigue la tradición en muchos de los casos, que cuando se entera que una mujer está embarazada, se va con alegría a felicitarla, se le regala una planta, para que esa planta vaya creciendo y vea la imagen de su hijo. Esas son las cosas que no podemos perder nosotros, por eso yo voy a votar en contra".

Silvina García Larraburu​



"Este debate ha sido viciado. Hemos sido enredados en una batalla para servir a tácticas de coyuntura. El duranbarbismo, con el cinismo que lo caracteriza y ese modo bastardo de abordar la política, ha generado una fenomenal cortina de humo, en un momento que no era el adecuado".

"Es un proyecto que nada tiene que ver con nuestra idiosincrasia e identidad. Es una solución escandinava que en muchos aspectos está cercana a Haití".