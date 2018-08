Rodolfo Urtubey habló de "violaciones sin violencia" y desató la polémica en el Senado

El senador por Salta Rodolfo Urtubey no pasó desapercibido durante su exposición en el Senado donde se debate la ley de aborto legal. En su discurso, se refirió al aborto en casos de violación y sus palabras generaron fuertes críticas.

"Debemos trabajar en una implementación seria del aborto causado, como en el que está en peligro la vida de la mujer o una violación, aunque yo creo que deberíamos ver algunos casos", relató el senador. Y continuó: "A veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, como en los casos intrafamiliares, donde no se puede hablar de violencia pero tampoco de consentimiento, sino de una subordinación, sujeción. Sería sano avanzar en esta cuestión de la ausencia de la voluntariedad entendido con amplitud que no es solamente la violación clásica".

Tras sus declaraciones, las redes sociales estallaron.

El senador @tolourtubey acaba de decir que en las violaciones intrafamiliares no hay violencia. De verdad dan vergüenza. Son analfabetos. Devuelvan la banca. Devuelvan el sueldo. — JORGE RIAL (@rialjorge) 8 de agosto de 2018

Senador Urtubey: “En algunos casos la violación no tiene un componente de violencia sobre la mujer, como en los casos de abuso intrafamiliar donde no hay violencia”.



Ya ni para putear da. Dan vergüenza ajena. — Juan Amorín (@juan_amorin) 8 de agosto de 2018

"A veces la violación no es violenta." Retirate Rodolfo Urtubey/Salta. — La Hija del Fletero (@yasmalmoria) 8 de agosto de 2018

De esta forma el senador adelantó que votará en contra de la iniciativa que busca legalizar el aborto en la Argentina al argumentar que en no todos los casos de violación hay violencia. "Yo creo que este proyecto así como está no es oportuno ni necesario", expresó de forma contundente.



Pasadas las 14, y tras el revuelo por sus declaraciones, Urtubey escribió un mensaje con el que intentó aclarar sus dichos. "Para que quede claro dije que la violencia tiene formas sutiles que también deben justificar un aborto no punible", escribió.