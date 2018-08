Ruta de las coimas: arranca semana de indagatorias a políticos y empresarios

En el marco de la causa que investiga el presunto pago de sobornos en la obra pública durante el kirchnerismo, se espera para esta semana una ronda de indagatorias a políticos y empresarios, que concluirá el próximo lunes 13, día en que fue citada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la investigación, ya libró 34 allanamientos y ordenó una veintena de detenciones, además de pedir el desafuero de la exmandataria.

En su declaración en Comodoro Py, el chofer Oscar Centeno aseguró ante la Justicia que los cuadernos en los que registró los movimientos de dinero entre empresarios y ex funcionarios kirchneristas fueron quemados "en la parrilla del fondo" de su casa, en el partido bonaerense de Vicente López.

En tanto, Bonadio difundió la semana pasada la lista de indagatorias en la causa que el propio fiscal Carlos Stornelli definió como una "asociación ilícita".

Hoy se interrogará a Rodolfo Paulette, Alejandro Pedro Ivanissevich, Raimundo Peduto, y Manuel Santos Uribelarrea.

Para mañana están previstas las indagatorias de Jorge Omar Mayoral, Javier Fernández, Rudy Fernando Ulloa Igor, y Germán Ariel Nivello. El miércoles acudirán a los tribunales Carlos Alberto Rodríguez, el ex juez Norberto Mario Oyarbide, Raún Vertua, y el ex titular de la Afi, Oscar Isidro José Parrilli. Para el jueves figuran Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain, José María Olazagasti y el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. El viernes 10 de agosto está citado el ex ministro de Planificación, Julio Miguel De Vido. Finalmente, el lunes 13 de agosto deberá acudir la senadora y ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

El juez está evaluando los datos que va recopilando a partir de las declaraciones del remisero Oscar Centeno y del empresario Juan Carlos De Goycoechea, los primeros dos arrepentidos de un escándalo que promete otros colaboradores con la causa a cambio de una pena más atenuada. En esos despachos de Comodoro Py nadie se sorprenderá si salen las citaciones para directivos de Roggio, Super Cemento, Techint y alguna más para algún hombre de Iecsa, la constructora que perteneció a la familia Macri y por la que ya está detenido Héctor Javier Sánchez Caballero. La preocupación es la moneda que mejor se cotiza entre los empresarios de la obra pública.