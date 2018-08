Difunden datos alarmantes sobre la pobreza escondida

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina difundió un nuevo informe sobre “pobreza y desigualdad escondidas” que arrojó, entre otros datos, que el 63,9% de las personas en situación de pobreza presenta malestar psicológico, que el 22,8% de los pobres e indigentes se sienten infelices y que un 40% de los chicos en situación vulnerable nunca leyó un libro.

El trabajo, cuyas conclusiones fueron expuestas en el marco de un foro de especialistas argentinos y extranjeros organizado por la Universidad Católica, expone los datos duros de la otra cara de la pobreza en la Argentina. La que no se mide en índice de ingresos o viviendas precarias, sino en falencias de la vida cotidiana o en el impacto de la carencia y la marginalidad en lo psicológico.

Lo que mide el trabajo son esas “privaciones injustas que afectan el pleno ejercicio de las capacidades de desarrollo humano y de integración social” y que además implican una violación a los derechos fijados por distintas normas internacionales.

Así, el estudio destaca que el 63,9% de los pobres (34,3% de los pobres indigentes y 29,6% de los pobres no indigentes) presenta un malestar psicológico, lo que quiere decir que en el curso del último año tuvieron síntomas de ansiedad y depresión con un riesgo moderado.

En tanto, el 22,8% de los pobres y pobres indigentes sostuvieron que sienten “infelicidad” en su vida, una percepción que, según los especialistas, se asocia al espacio en el que se vive.

El trabajo destacó también que un 73,6% de los pobres tienen sentimiento de “afrontamiento negativo”, lo que implica “el predominio de conductas destinadas a evadir ocasiones para pensar en la situación problemática sin realizar intentos activos por afrontar o tratar de resolver la situación”.

Al mismo tiempo, el trabajo detectó que un 37,4% de los que viven en la pobreza presentan un síntoma de creencia de control externo, lo que implica que se sienten a merced del destino y creen que sus conductas están exteriormente dirigidas.

El trabajo destaca que las políticas sociales, en general, no atienden a estos síntomas de pobreza invisible.

El informe también destaca cuáles son los principales indicadores invisibles de pobreza infantil, elaborado en este caso por el Barómetro Social de la Infancia.

Según ese informe, el 40,2% de los chicos de 0 a 12 años nunca leyó un libro, un 22% comparten el colchón para dormir y un 17% nunca festejó su cumpleaños.

Otro de los indicadores preocupantes en materia de desigualdad es que el 49,5% de los chicos no tiene acceso a Internet.