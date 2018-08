Centeno dijo ante Bonadio que quemó los cuadernos en la parrilla de su casa

El chofer Oscar Centeno aseguró ante la Justicia que los cuadernos en los que registró los movimientos de dinero entre empresarios y exfuncionarios kirchneristas fueron quemados "en la parrilla del fondo" de su casa, en el partido bonaerense de Vicente López. "Los quemé en la parrilla del fondo de mi casa" en la localidad de Olivos, manifestó el "arrepentido" en su declaración ante el juez federal Claudio Bonadio.

En ese marco, el hombre argumentó que lo hizo porque le traían muchos problemas y que lo había hablado con un ex compañero de trabajo del Ministerio de Planificación, el cual le recomendó que se deshiciera de ellos. La declaración del ex chofer tuvo lugar la noche del viernes.

Tras escucharla, Bonadio convalidó el pacto que el hombre hizo con el fiscal de la causa Carlos Stornelli de acogerse a la figura de "imputado colaborador arrepentido"; y le firmó la excarcelación. De inmediato, recuperó la libertad y fue incorporado al Sistema de Protección de Testigos que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia, luego de que expresara temor por la seguridad de su familia, por lo que fue alojado transitoriamente en un lugar reservado.

Hubo contradicciones

El jueves en la fiscalía de Stornelli el propio Centeno había hecho alusión a los cuadernos y habría confirmado: "Los tengo yo". Sin embargo, agregó ante el fiscal la posibilidad de que tal vez su mujer los hubiera llevado a lo de su madre o su hermano (suegra y yerno de Centeno). Frente a estos dichos, el fiscal decidió ir hacia la casa del ex chofer a corroborar su declaración. Al llegar se encontraron con la mujer de Centeno y ella preguntó "¿Qué cuadernos?", al momento de ver entrar a su marido acompañado en búsqueda de los mismos.

El hombre fue directo a un placard donde aseguraba allí estaban, "¿Pero no te acordás que los habías quemado?", le dijo entonces su pareja, mirándolo fijo a los ojos. "Sí", contestó él, y explicó entonces que debía llamar a alguien más que podía aportar información, pero no tenía su teléfono. Revisaron toda la casa y no encontraron nada. Fueron hasta la presunta vivienda de su cuñado en Bella Vista y el resultado fue negativo también.

De este modo, el propio detenido puso en riesgo el acuerdo de acogerse a la figura del arrepentido, dado que aquel que lo hace, se entiende que no puede mentir. Por este motivo, Centeno solicitó ampliar su declaración, algo que efectivamente hizo el viernes por la noche, y allí le relató al magistrado que efectivamente había quemado los cuadernos en la parrilla de su casa y sin testigos.

Pese a la presunta incineración de los escritos, tanto el juez federal Claudio Bonadio como el fiscal Carlos Stornelli no creen que sea necesario tener los originales para poder avanzar con la causa que tiene a exfuncionarios y empresarios detenidos y en la que están citados a prestar declaración indagatoria importantes personajes de la gestión anterior, incluida la expresidenta Cristina Kirchner.