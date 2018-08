Cristina y Moyano se mostraron juntos en un acto sindical

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reencontró este viernes con el dirigente camionero Hugo Moyano y posaron juntos antes del acto que el sindicato de los trabajadores automotrices, Smata, realizó en la localidad bonaerense de Cañuelas.

En medio de las denuncias por corrupción y el llamado a indagatoria por parte del juez Claudio Bonadio, Cristian Kirchner se reencontró con Moyano, con quien estuvo enfrentada en los últimos años. Los une en la actualidad sus críticas al modelo que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri.

“Podrá ser el primer paso después de muchos años de distancia con Cristina y se verá la posibilidad de unificar el peronismo para volver a ser gobierno, si no lamentablemente los trabajadores van a seguir perdiendo derechos”, dijo el jueves Pablo Moyano sobre el encuentro de su padre con Cristina Kirchner.

En tanto que Cristina Kirchner fue la oradora principal del acto de Smata, que tuvo como anfitrión a Ricardo Pignanelli, un histórico dirigente de ese sector del sindicalismo cegetista.

Vale señalar, la relación entre la ex mandataria y el referente camionero se rompió en 2011, antes de las elecciones. Néstor y Cristina Kirchner tuvieron buena relación con Moyano hasta el fallecimiento del ex presidente, pero al año siguiente el ex titular de la CGT Azopardo intentó ubicar gente de su confianza en las listas para las elecciones de 2011.

La enemistad política fue en aumento, al punto de que el dirigente camionero apoyó a Mauricio Macri.