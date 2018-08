Seguirán todos presos en el caso de los cuadernos

El juez Claudio Bonadio rechazó los pedidos de excarcelación de empresarios y ex funcionarios detenidos en el marco de la causa de “los cuadernos de las coimas”. El magistrado fundamentó su decisión en que “la magnitud de la asociación ilícita” que se investiga hace “imposible la liberación” de las personas sospechadas de haber participado en el circuito de coimas.

Entre otras cuestiones, Bonadio señaló que los imputados podrían poner en riesgo las medidas de prueba que restan realizar y que, debido a los vínculos que tienen los detenidos, existe la posibilidad de que se den a la fuga.

Ahora, apelarán el rechazo de las excarcelaciones ante la Cámara Federal.

El fiscal federal Carlos Stornelli había dictaminado esta mañana en contra de la liberación de los empresarios y ex funcionarios presos por la causa de los cuadernos de las coimas.

La lista de los empresarios presos se incrementó con la entrega, este mediodía, de Juan Carlos de Goycoechea, que está siendo indagado en los tribunales de Comodoro Py. Los otros hombres de negocios detenidos son Carlos Wagner, de Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa; Gerardo Ferreyra y Jorge Neira, de Electroingeniería; Armando Loson, del Grupo Albanesi; Claudio Javier Glazman, de Sociedad Latinoamericana de Inversiones; y Carlos Mundin, de BTU.

La esperanza de los abogados de los emp​​​​​​​resarios era que Bonadio diferencie entre sus clientes y los ex funcionarios. Sostienen que los ex funcionarios tenían más poder y sus clientes, menos margen para incidir sobre las reglas del juego.

A la nómina de los ex funcionarios presos (a quienes Stornelli pidió seguir manteniendo detenidos) se incorporó el último de los hombres de Planificación que estaba prófugo, Fabián García Ramón.

La situación de libertad o detención durante el proceso es siempre modificable. Depende del peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación que considere el juez en cada momento y respecto de cada imputado.

A su vez, Oscar Centeno, chofer del ex funcionario Roberto Baratta y autor de los cuadernos, fue llevado ayer a los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su declaración ante el juez.

Como arrepentido, brindó precisiones adicionales de que Bonadio quiere conocer su relato acerca del traslado de bolsos y dinero.