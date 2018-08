Solo quedan dos prófugos

El empresario Juan Carlos Goycoechea y el ex asesor del Ministerio de Planificación Federal, Fabián García Ramón, se entregaron este viernes en el marco de la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública, con lo que ahora quedan solo dos prófugos.

Goycoechea, ex integrante de la compañía Isolux, era uno de los empresarios que aún no habían sido ubicados a partir de las órdenes de detención dictadas por el juez federal Claudio Bonadio. El otro es Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona, quien se encuentra de viaje en Asia.

Por el lado de los ex funcionarios quedó detenido el ex asesor del Ministerio de Planificación Federal, Fabián García Ramón, y solo queda por entregarse Oscar Thomas, ex director ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá.

Con Goycoechea y Ramón ya son 16 los detenidos. Ayer el empresario Carlos Wagner, titular de la firma Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación Federal, se entregaron a la Justicia.

La Justicia dispuso el miércoles la detención del ex secretario Roberto Baratta, junto a ex funcionarios y empresarios, además de la citación a indagatoria de la ex presidenta Cristina de Kirchner, en el marco de un nuevo escándalo por supuestos bolsos con dinero para coimas por la obra pública durante el gobierno kirchnerista.