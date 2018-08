Allanarían casas y el despacho de Cristina Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio pidió en las últimas horas autorización al Senado para allanar tres domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner y su despacho del Congreso por el escándalo de los bolsos con dinero provenientes de empresarios que se hicieron cargo de la obra pública durante el gobierno anterior.

Como Cristina está protegida por los fueros por ser legisladora nacional, el magistrado necesita la autorización para realizar el procedimiento en las propiedades de Cristina.

Bonadio pretende allanar el departamento de Cristina de Uruguay y Juncal, en Recoleta; y sus dos casas de Santa Cruz: la de Río Gallegos, de la calle Mascariello, y la de El Calafate. El pedido aún no fue recibido por la presidenta del Senado, Gabriela Michetti.

Al mismo tiempo se dio a conocer que el juez federal pedirá en los próximos días ante el Senado el desafuero de la ex presidenta, quien fue convocada para el 13 de agosto próximo a declarar ante el escándalo de los bolsos con dinero que pagaron empresarios del área de la construcción.