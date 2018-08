“Los cuadernos son míos, yo los escribí”, dijo el chofer de las coimas

Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta que detalló en ocho cuadernos una explosiva red de recaudación de coimas durante el gobierno anterior, acordó con el fiscal Carlos Stornelli acogerse a la figura del imputado colaborador.

En ese rol, declaró ayer en la fiscalía, en el marco de la causa que instruye el juez federal Claudio Bonadio y por la cual fueron detenidas 14 personas, entre ex funcionarios kirchneristas y empresarios.

"Los cuadernos son míos, yo los escribí", ratificó Centeno en sede judicial. Una vez finalizada la declaración, Centeno participó de dos operativos, encabezados por Stornelli en Olivos y Bella Vista, en la búsqueda de los cuadernos originales. Los operativos no arrojaron resultados. En su exposición ante el fiscal, también explicó por qué escribió los textos y ratificó que hasta el miércoles trabajó "como chofer" de Roberto Baratta.

Centeno y el resto de los detenidos fueron trasladados a media mañana al cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, donde tiene su oficina Bonadio. Por seguridad, el piso fue desalojado y los pocos familiares que se acercaron a la zona pudieron saludar a sus seres queridos a través de un vidrio.

A primera hora se pudo ver al abogado del empresario de la construcción, Carlos Wagner, quien anticipó lo que sucedió pocos minutos después: la entrega de su cliente. Según informó, el ex presidente de la Cámara de la Construcción no estaba en la Argentina y por eso estuvo por algunas horas prófugo de la Justicia.

No es la primera causa que salpica a Wagner. El nombre del ejecutivo aparece en otros expedientes como "La Ruta del Dinero K", donde se le adjudica la representación de un grupo de hombres de negocios que querían ser adjudicados con contratos de la obra pública.

Fuentes de la investigación adelantaron que habrá varios días de indagatoria. Las personas detenidas son 14, aunque aún hay 4 prófugos y está prevista una ronda de declaraciones de otros imputados sobre quienes no pesan órdenes de detención, entre ellos Cristina Kirchner y Juan Manuel Abal Medina.

Además, se presentó ante Claudio Bonadio el ex funcionario Hernán Gómez, que era asesor del Ministerio de Planificación cuando lo manejaba Julio De Vido.

Aún son buscados Francisco Valenti (Industrias Pescarmona), Juan Goicoechea (Isolux), Oscar Thomas (Binacional Yacyretá) y Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

Tras los operativos de Stornelli para buscar los cuadernos en Olivos y Bella Vista, de los que también participó Centeno, el ex chofer de Baratta quedó detenido en una dependencia de la PFA. Finalmente, el juez Bonadio no homologó el acuerdo por el cual Centeno había acordado acogerse a la figura del imputado colaborador.

La investigación se inició a partir de la declaración testimonial hecha a fines del 2017 por la ex esposa del ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, (junto a él en la foto). Centeno escribió ocho cuadernos en los que figuran detalles de la ruta de las supuestas coimas, aportados a la Justicia por periodistas del diario La Nación.

La ex mujer de Centeno fue quien habría llevado al diario los cuadernos donde el remisero anotaba en detalle todos los movimientos de los funcionarios. El chofer de Baratta registró los supuestos recorridos de los bolsos repletos de dinero que el ex funcionario y sus colaboradores realizaron desde 2010 a 2015, con horas, fechas, lugares, nombres y patentes de autos.

Entre los empresarios detenidos, aparecen Héctor Javier Sánchez Caballero, exCEO de Iecsa la constructora que Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, adquirió a la familia presidencial, y que ya fue vendida al grupo Pampa Energía.