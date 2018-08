Aborto legal: no hubo dictamen y el Senado debatirá el 8 de agosto el proyecto original

El Senado de la Nación debatirá el próximo 8 de agosto el proyecto de ley que impulsa la despenalización y legalización del aborto. Ayer, en el plenario de comisiones, los senadores a favor del aborto no lograron emitir un dictamen con modificaciones y la semana que viene será tratado el proyecto original que fue aprobado en la Cámara de Diputados.

De esta forma, los senadores votarán si están en contra o favor del proyecto original que obtuvo media sanción, objetivo que habían trazado los pro vida ya que muchos de los legisladores habían anticipado que sólo acompañarían el proyecto si había modificaciones.

El dictamen con mayoría obtuvo 26 firmas, una menos de las que necesitan los legisladores a favor del aborto para poder emitirlo con modificaciones. Fueron 8 firmas en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, 9 en Salud y 9 en Asuntos Constitucionales.

Los senadores iniciaron la jornada con una discusión técnica y reglamentaria sobre el marco en el que se trataría la ley. El debate se prolongó durante dos horas y generó tensión en el plenario.





El senador peronista Miguel Pichetto había anticipado que el grupo de legisladores que está a favor del aborto firmaría un dictamen con modificaciones al proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Finalmente, no consiguieron el número necesario y el objetivo para encolumnar una mayoría de diputados a favor se diluyó. El rionegrino había pedido que el tratamiento se dé en base a lo que señala el artículo 180 del reglamento y que habilita a los senadores a sacar un dictamen con modificaciones si tienen la mitad más uno del conjunto de las tres comisiones, número de firmas que tienen asegurado.

Sin embargo, los senadores pro vida, liderados por el senador del PRO, Federico Pinedo, advirtieron que no era válido que el tratamiento sea en base a ese artículo, ya que lo que rige el debate en el plenario es el artículo 105 del reglamento, que indica que se necesita la mitad más uno de cada una de las comisiones.

Frente a un escenario cada vez más complicado para que el proyecto de ley sea aprobado en el Senado, los legisladores a favor del aborto pretendían lograr un dictamen de mayoría que tenga modificaciones al proyecto original. De esa forma sería el primer dictamen en tratarse en el recinto y podría aglutinar a todos los legisladores pro aborto, tanto a los que pretenden modificaciones como a los que no.

Después de dos horas de discusiones reglamentarias, los senadores a favor del aborto no lograron juntar la cantidad de firmas necesarias y perdieron terreno en la discusión del próximo miércoles.

Un dictamen con modificaciones les hubiese permitido obtener el respaldo de un grupo de legisladores que había anticipado que sólo acompañaría el proyecto si había cambios con respecto al original.

El próximo miércoles, los senadores volverán a discutir el reglamento y votarán si, finalmente, se habilita o no el proyecto con modificaciones. En primera instancia, se votaría el original. En segundo término, se votaría, en el debate en particular, las modificaciones artículo por artículo. Si son aceptadas, la iniciativa regresaría a la Cámara baja.