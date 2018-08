Cristina Kirchner acusó al Gobierno y a Bonadio de “armar una novela”

La senadora nacional y expresidenta Cristina Kirchner está en la Ciudad de Buenos Aires y siguió al minuto las detenciones en la causa por las coimas millonarias en la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción”.

La ex mandataria mantendrá, a pesar del ruido que generó la explosiva causa con una decena de detenciones de ex funcionarios de su gestión y de empresarios de la construcción, la asistencia este viernes a un acto gremial del Smata, el gremio mecánico que conduce Ricardo Pignanelli.

Además, no modificó su agenda del día y fue al plenario de comisiones del Senado en las que se debate el aborto legal. Pero se retiró sin hacer declaraciones.

Y en su entorno, escucharon la bronca de boca de la propia ex mandataria: “Empieza agosto, aumenta todo otra vez y el Partido Judicial y los medios oficialistas atacan de nuevo. Se ve que ven las encuestas y se pusieron nerviosos”, dijo en las últimas horas a sus pocos interlocutores.