Una mujer despechada, cuadernos, bolsos con coimas y la ruta de los U$S 53 millones

Con detalles minuciosos, horas, lugares, personas. Así fueron las anotaciones que durante años volcó en ocho cuadernos Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, señalado como el encargado de recaudar coimas de empresarios que luego supuestamente repartía entre funcionarios durante el kirchnerismo. Y todo se inició por su ex mujer que, en la Justicia, describió el paso a paso de cómo operaban con los bolsos cargados de millones para supuestas coimas, que rondarían los 200 millones de dólares, aunque en los cuadernos sólo figuran U$S 53 millones.

Centeno, detenido ayer por orden del juez Claudio Bonadio, llevó adelante un detallado relato de los viajes que hizo llevando a Baratta y sus colaboradores a distintos lugares, entre los que figura la Residencia de Olivos, trasladando bolsos con dinero.

Incluso, en una de las anotaciones, especifica que en una oportunidad uno de los bolsos contenía 800 mil dólares y otro 700 mil dólares.

Centeno comenzó a llevar una especie de "diario" de su actividad, desde el año 2005 hasta días antes que culminara el gobierno de Cristina Kirchner y asumiera Mauricio Macri.

Con algunas interrupciones, como después del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, Centeno escribió una y otra vez los viajes, con quienes se reunía su jefe, a quienes entregaban los bolsos y dónde los llevaban. Todo, absolutamente todo, contado con el más mínimo detalle posible y siempre en el mayor de los secretos.

Los investigadores estiman que Centeno trasladó en total unos 160 millones de dólares, pero no se descarta que el monto final sea ampliamente superior en función de que no siempre detallaba las cifras transportadas.

Una de las anotaciones en lo cuadernos, fechada el 6 de mayo de 2013, dice: "Hoy vuelvo a escribir; después de la muerte de Néstor Kirchner que dejé de hacerlo. Pensé que después del fallecimiento no se haría más el Valijero. Pero sí, disminuyó la propia frecuencia, con la diferencia que se recolecta dinero para el ministro De Vido y el propio Baratta. No quise a anotar más por temor a que me descubran y quede sin trabajo. Pero decidí hacerlo porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sr. Presidenta Cristina F. Kirchner en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales".

En tanto, el juez Bonadio le tomará declaración a Centeno y, según el periodista de La Nación, Diego Cabot, que realizó la investigación que dio pie a la megacausa, "Esta tarde van a caer empresarios muy poderosos y serán más noticia que la detención de Baratta