Patricia Bullrich descartó un estallido social en diciembre

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que la Argentina está "lejísimo del 2001" y consideró que hay grupos políticos que "agitan diciembre para generar incertidumbre", aunque aclaró que no cree que vaya a haber un estallido social para fin de año, sino que hace "una descripción de la conducta política de determinados actores".

"Tenemos que llevarle tranquilidad a la gente. Estamos lejísimo del 2001. Diciembre es un intento, o intenta ser un invento, de un grupo político. No es una situación social espontánea. Siempre es armado por determinados dirigentes políticos para generar incertidumbre o ganar terreno", sostuvo la funcionaria nacional.

La integrante del Gabinete se refirió a las organizaciones sociales y partidos de izquierda y señaló que "estos grupos están cada vez más aislados, sus movilizaciones son cada vez más chicas".

"Advertíamos que el objetivo era este año hacer un poco lo mismo, pero más profundamente. Es un recurso que utilizan: agitar diciembre para generar incertidumbre", indicó la exdiputada nacional.

Sin embargo, concluyó: "No es que yo crea que lo vayan a hacer o vaya a pasar, sino que estaba haciendo una descripción de la conducta política de determinados actores".

Militares en las calles

En tanto, Patricia Bullrich defendió los cambios en el rol de las Fuerzas Armadas y rechazó las críticas de la oposición y organismos de derechos humanos, al afirmar que "es un invento que va a haber militares en las calles".

"El objetivo del decreto es lograr que las Fuerzas Armadas sean una institución que tengan un lugar en la democracia y un quehacer", sostuvo la funcionaria nacional.

Asimismo, se refirió a la movilización que realizaron organismos de derechos humanos y fuerzas de la oposición: "Esto que dicen que va a haber militares en las calles es todo un invento, una mentira".

La exdiputada nacional indicó que "el objetivo en la frontera norte es que haya un apoyo logístico sustantivo e importante de las Fuerzas Armadas a las de seguridad: esto significa helicópteros, drones y una cantidad de elementos que hoy en día no se utilizan lo suficiente, o nada, porque no tienen ninguna participación en las fronteras".

Por otra parte, Patricia Bullrich subrayó que "de ninguna manera" va a haber intervención militar en el conflicto mapuche. "Aunque la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) fuera un grupo terrorista tampoco podrían actuar porque no es un ataque externo".