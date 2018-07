Mauricio Macri calificó de “bestial” el exabrupto del opositor Luis D’Elía

Mauricio Macri afrontó una misión oficial en Sudáfrica, donde participó de la cumbre de los Brics. Pero las polémicas declaraciones que realizó el dirigente opositor Luis D’Elía, quien consideró que al mandatario “habría que fusilarlo en Plaza de Mayo”, no pasaron inadvertidas. Por la mañana se refirió al tema: “Las agresiones y las descalificaciones bestiales no contribuyen al diálogo”, dijo.

Fue durante una entrevista que mantuvo, desde Johannesburgo, con una radio de Bariloche, para anunciar el compromiso que selló el jueves el jefe de Gabinete Marcos Peña con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para mantener contratos con el Invap, el centro tecnológico que tiene sede en la ciudad rionegrina.

En esa nota, el jefe de Estado cuestionó y dijo “lamentar” los dichos del piquetero kirchnerista, pero evitó subirle el tono a la polémica. Es más de lo mismo... Hay argentinos que no entienden que nos hemos abrazado a la idea de un cambio, que ese cambio parte de una convivencia sana y respetuosa en la que podemos opinar distinto, pero que tenemos que hacerlo en un ámbito en el que generemos mayor vocación de diálogo y debate”, indicó en Radio Seis.

Para Macri, “las agresiones y las descalificaciones bestiales no contribuyen al diálogo”. A la vez, añadió: “Lamento por él y por los que lo rodean que no entiendan que hay un lugar en el que queremos que todos hagan su aporte”, aseguró.

¿Qué había dicho D’Elía? “Macri y todo el Gabinete son ladrones, mafiosos, delincuentes. ¿Qué merecerían? Y no es un exabrupto, algunos que dicen que D’Elía es un destemplado, habla boludeces. No muchachos, el que hace eso… San Martín, en la campaña libertadora, ¿a cuánto traidor fusiló? Puedo traer una larga lista. Belgrano, en la Expedición del Norte, ¿a cuántos? Ordenaban con mano firme. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Es un hijo de re mil putas”, opinó.

La primera decisión que tomó el mandatario fue darle luz verde a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a impulsar una denuncia penal contra el referente kirchnerista por “instigación a cometer delitos e intimidación pública”.