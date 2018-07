Transportistas vuelven a reclamar por tarifas

Varias movilizaciones de transportistas de granos "autoconvocados" se llevan a cabo en todo el país por el reclamo de que las tarifas sean obligatorias.

En el puerto de Quequén (lindero a Necochea), el conflicto se agudizó y paralizó la actividad de las terminales de carga de granos.

Pero hasta en la Ciudad de Buenos Aires había transportistas marchando en la zona de Aeroparque, en protesta por los altísimos precios del gasoil y otros aspectos de su negocio.

El transportista Daniel Rambaud dialogó con el sitio Bichos de Campo y explicó que "desde el 30 de enero que estamos reclamando sin resultados. Este no es un Gobierno de diálogo y mirá que yo lo voté".

"Lo que queremos lograr que la tarifa sea obligatoria por Ley, como era en la época de (Carlos) Menem. Y a su vez, le estamos pidiendo al Gobierno que la tarifa orientativa, puesta mediante la Afip en la Carta de Porte, sea la tarifa mínima y deje de ser orientativa y se pague eso a nivel nacional", expresó el empresario.

Además pide que, "por los grandes aumentos que hemos tenido en los últimos meses, (esa tarifa orientativa) sea actualizada cada tres meses en vez de cada seis como se hace hoy".

Un análisis indica que de cada 100 pesos de flete, 40 pesos se los lleva el Estado".

"En este Gobierno hay muchos productores agropecuarios y grandes. Tienen el poder de pagar en algunos casos solo el 40% de la tarifa orientativa que pasa la Afip. Nosotros no damos más por los grandes aumentos de combustible que tuvimos. De enero a hoy hubo un 70% de aumento y la tarifa sigue como en 2016", amplió.

Según Rambaud, los empresarios del transporte de granos "nos estamos fundiendo trabajando" y en su caso tenía cinco camiones y tuvo que vender dos.

Las nuevas protestas de transportistas, que también se registran en varios puntos de Santa Fe y Córdoba, se produce pocos meses después de otra serie de movilizaciones que desencadenaron una negociación en el Ministerio de Transporte.

Allí se exigió a los dadores de carga respetar las tarifas "orientativas" que se establecen cada año en negociaciones libres entre las cuatro entidades de productores y las confederaciones del transporte aunque no se cumpliría.