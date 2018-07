Con dólar calmo, piensan hacer retroceder las tasas

Con un mercado transitando una etapa de menor volatilidad y tras acumular un descenso de 25 centavos en las últimas dos jornadas, el dólar se recuperó este jueves y avanzó tres centavos a $28,09 en bancos y agencias de la city porteña.

En la plaza informal, el blue cerró estable a $28,70, según el relevamiento en cuevas del microcentro porteño.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron USD 313 millones y terminaron en USD 58.799 millones.

“Con solo una jornada hábil por delante para terminar la presente semana, el tipo de cambio no logra volver a los niveles con los que cerró la semana anterior”, destacaron desde PR Corredores de Cambio.

Y añadieron que la divisa fue “alternando subas y bajas pero siempre en un escenario de marcada tranquilidad y magro volumen de negocios”.

Subrayaron que “la evolución del dólar mayorista luce hasta ahora alejada de los ajetreados días que atrajeron la atención de inversores y ahorristas”.

En ese aspecto, ayer trascendió la posibilidad de una baja de las tasas de referencia, lo que haría retornar a los ahorristas a la moneda norteamericana.

En el Ministerio de Hacienda se respira un mejor clima. La relativa estabilidad del dólar en los últimos días, con valores que fluctuaron en torno de los 28 pesos -cuando a fines del mes pasado llegó arañar los 30 pesos- inyecta una cuota de tranquilidad en los funcionarios. Tanto es así que no descartan la posibilidad de que el Banco Central decida comenzar a reducir la tasa de interés en su próxima reunión del 7 de agosto venidero, según comentan en la Casa Rosada.

Por supuesto, una decisión de esta naturaleza deberá esperar los resultados de la inflación del mes en curso.

“La tranquilidad del mercado de cambio de estos días es un buen dato, pero todavía no podemos cantar victoria”, señalan fuentes cercanas al entorno presidencia. Y anticipan que cualquier decisión será necesariamente “cautelosa”.

En tanto, reconocen que las tasas de interés por las nubes están deteriorando la estructura productiva -particularmente de las pequeñas y medianas empresas- y acentuando la recesión.