La economía cayó un 5,8% en mayo por la sequía

El Indec difundió este martes el Estimador Mensual de la Actividad Económica (Emae) correspondiente a mayo, del cual se desprende una caída del 5,8% interanual y de 1,4% con respecto a abril. Se trata de una cifra alarmante pero esperada por el Gobierno. El viceministro de Hacienda Guido Sandleris, hizo hincapié en tres variables para explicar el descenso: sequía, devaluación y la huelga camionera de Brasil.

Sandleris habló al respecto de las cifras del organismo y señaló que “la caída del 5,8 es un número muy grande ya que impactó de pleno la sequía”. En ese sentido, el funcionario remarcó que “esa fue la principal causa”.

La incidencia del agro en el dato final representa el 5.76 de los 5,8, ya que fue el sector de mayor caída con un 35%. Para Sandleris, “toda la caída del Emae se puede explicar por el agro”.

“El agro te lo explica todo, pero uno podría decir que a lo mejor los otros sectores podrían haber empujado para arriba, pero qué pasó. Ahí tuvimos dos grandes cosas: uno fue la tormenta financiera, la suba de tasas, riesgo país y se sumó un tercer factor que fue la huelga de camiones en Brasil que generó una caída muy fuerte en mayo de dicha economía de más del 3% interanual”, profundizó.

El funcionario de Hacienda sostuvo que “todo impactó en mayo” pero agregó que cuando se observa hacia adelante “algunos de esos factores no van a estar”. El funcionario avizoró para el informe sobre junio el final del impacto de la sequía, pero seguirá vigente la devaluación de la moneda y el impacto de Brasil.

“Nosotros esperábamos un segundo trimestre flojo en términos de actividad, no es ninguna sorpresa ya que por la sequía sabíamos que iba a ser flojo, se le sumó la tormenta financiera y la caída de la economía de Brasil y fue una tormenta perfecta”, destacó el Secretario de Política Económica.

En cuanto a los números del tercer trimestre, Sandleris dijo que habrá “mucha recuperación del agro” pero seguirá el impacto negativo de los demás sectores. En términos desestacionalizados remarcó que se espera un período “negativo” pero con “una pequeña caída”, siendo el principal instrumento de política monetaria”.

