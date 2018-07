El FMI destacó el “compromiso” oficial con el programa, pero reconoció “dudas” entre los inversores

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que a la Argentina le llevará tiempo terminar de recuperar la confianza de los inversores y despejar sus “dudas” respecto de la implementación plena del programa económico al que se comprometió el Gobierno.

El director del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, dijo en una conferencia de prensa en la que presentó los últimos retoques al panorama económico para América Latina, que habían percibido un “compromiso clarísimo y muy profundo” por parte del gobierno de Mauricio Macri para alcanzar las metas fiscales y de inflación previstas en el acuerdo que le permitió al país acceder al préstamo por USD 50.000 millones. Pero al hablar de los riesgos en el plan, Werner reconoció “dudas en la implementación plena del programa” por parte de inversores y empresas.

“Vemos un compromiso muy claro”, dijo Werner, al referirse a la visión del staff del Fondo. “Eso no quiere decir que no haya inversionistas, que no haya empresas, etcétera, que estén esperando a ver cómo evoluciona la implementación del programa para tomar sus decisiones”, agregó.

“Hay muchas piezas en la estrategia del Gobierno y del Banco Central que obviamente los inversionistas, tanto del lado financiero como de la parte real de la economía, van a estar analizando para llegar a sus propias conclusiones sobre la posibilidad de algún desvío del programa. Y yo creo que en ese sentido la confianza de esos inversionistas probablemente va a ir convergiendo a la que tenemos nosotros, pero tal vez en un proceso más lento”, sentenció.