Dos nuevos casos de sarampión después de 18 años generan alerta y preocupación

Luego de confirmar dos nuevos casos autóctonos de sarampión que fueron atendidos en las últimas horas en hospitales de la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta epidemiológico. Los afectados fueron un nene de 5 meses de la capital federal, que inició los síntomas el 12 de julio pasado, y una niña de 6 meses de la provincia de Buenos Aires, que tuvo fiebre y exantema el día siguiente.

"Ambos presentaron clínica compatible (fiebre, exantema, tos y conjuntivitis), y a la fecha presentan una buena evolución. Los dos casos se confirmaron por serología y detección de genoma viral", informó el ministerio de Salud a cargo de Adolfo Rubinstein, quien dispuso acciones de control de foco en las áreas correspondientes y se encuentra en desarrollo la investigación para determinar la fuente de infección.

“En el día de la fecha se recibe la confirmación de dos casos de sarampión asistidos en Ciudad de Buenos Aires. Ante esta situación y el contexto epidemiológico global, el Ministerio de Salud de la Nación insta a los equipos de salud a verificar el estado de vacunación de la población, sensibilizar la vigilancia epidemiológica de enfermedad febril exantemática y responder rápida y adecuadamente frente a la identificación de casos sospechosos", señaló el parte oficial.

Hubo 32 casos importados

En nuestro país el último caso de sarampión endémico se registró en el año 2000. Desde entonces, hubo 32 casos importados. Los últimos tres ocurrieron en capital federal: dos fueron importados y uno relacionado con una persona que había viajado al exterior.

Frente a esto, las autoridades sanitarias investigan por estas horas si estos dos últimos casos están relacionados con la importación; es decir si los menores, que no estaban vacunados -la primera dosis de vacuna la triple viral se aplica al año de vida y se repite al ingreso escolar- estuvieron en contacto con alguien que viajó.

Desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) se precisó que los casos importados o relacionados con la importación que se registraron en el país durante los últimos 18 años "fundamentalmente provinieron de turistas ingleses, italianos, japoneses y argentinos que habían viajado al sudeste asiático".

En el caso de estos bebés que no estaban vacunados, "si tuvieron contacto con alguien que tenía sarampión presentaban muchas posibilidades de adquirirlo. Hoy no estamos en condiciones de asegurar que se trate necesariamente de una falla del sistema de salud ni hablar del auge de los movimientos anti vacunas. Es una situación esperable en el contexto de que en el resto de regiones del mundo está circulando la enfermedad. En principio es una situación que se sabe que puede pasar".

A nivel mundial, el sarampión sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños. Se calcula que en 2016 murieron 89.780 personas por esta causa, la mayoría de ellas menores de cinco años.

El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y del aire. El virus infecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo.

Primer caso "autóctono" en años

Si bien en los últimos años varios argentinos se contagiaron sarampión tras viajar al exterior, el caso de una beba residente en la ciudad de Buenos Aires y sin antecedentes de viajes se convirtió en marzo pasado en el primer diagnóstico "autóctono" en Argentina desde el año 2000.

"Hay que darle relevancia a este episodio porque es un caso autóctono confirmado y hace varios años que no pasaba, por eso los equipos de epidemiología están haciendo los estudios correspondientes", explicó en su momento la directora nacional de Epidemiología, Patricia Angeleri, al ser consultada sobre el riesgo que implica la situación.

Como pudo determinarse semanas más tarde tras una investigación, el contagio de la beba se habría producido a través de un joven de 21 años que estuvo de viaje en Tailandia e Indonesia y presentaba síntomas a su regreso al país. Él y la niña coincidieron en una sala de espera en un rango de 20 minutos, por lo que las autoridades sostienen que ese fue el caso cero.

"Podemos decir con mucha probabilidad que se trataría de la fuente de infección que le causó la enfermedad a la beba, que es un caso con residencia en la ciudad, pero relacionado con importación", dijo Julián Antman, responsable de la Gerencia Operativa de Epidemiología del Ministerio de Salud porteño.