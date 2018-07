Moyano enojado y desafiante

El secretario general de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, se refirió a la sanción de $810 millones que le impuso el Ministerio de Trabajo. Visiblemente enojado, aseguró que la medida responde a lo que les solicitó el FMI y amenazó con llevar a “los trabajadores” y a sus “familiares enfermos” a la cartera laboral.

“Si quieren llevarse ese dinero, quiebran la obra social”, advirtió el referente sindical en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red. “Les voy a llevar a los trabajadores que tienen familiares enfermos a la puerta del ministerio para que los atiendan y les diga él (por Jorge Triaca) por qué tomaron esta medida”, remarcó.

“Estos gorilas toman esta decisión ahora que llega la señora que manda. Quieren demostrarle que son fuertes”, aseguró Moyano, que se siente perseguido por el Gobierno: “Es demasiado evidente el odio que nos tienen. Inventaron lo de Independiente, lo de Córdoba y ahora salen con esto…”.

“Es un gobierno antiobrero y totalmente gorila, en particular el Ministerio de Trabajo, que aplica una sanción que no tiene sentido”, sentenció.

El dirigente de Camioneros está convencido de que esta es otra medida que se enmarca dentro de un plan del oficialismo que apunta a “doblegar al movimiento obrero”.

“Pretenden ir contra uno de los gremios más importantes para después avanzar sobre el resto. Pero con nosotros no lo van a conseguir”, aseguró antes de señalar que sería bueno que otros sindicatos apoyen esta lucha, pero aclaró que de todos modos no esperan colaboración.

“Nosotros siempre peleamos solos. Si se suman, bienvenidos porque después van a apuntar al resto, pero si no, la peleamos igual. No le tenemos miedo a nadie, sólo nos arrodillamos ante Dios”, desafió.