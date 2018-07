Macri ratifica descenso de retenciones y prometió bajar inflación 10 puntos en 2019

El presidente Mauricio Macri ratificó que el esquema de reducción de las retenciones se mantendrá, al decir que la Argentina debe “fortalecer el perfil exportador”, por lo cual subrayó que las retenciones no son un “impuesto inteligente”. Además reconoció que la inflación es “difícil de domar” pero prometió que “bajará más de 10 puntos el año que viene”.

“Tenemos que exportar porque necesitamos generar trabajo. No creo que la retención sea un impuesto inteligente”, analizó. Así, afirmó: “Estamos apuntando a decirle a todos ‘por favor, exporten’”. “Las retenciones destruyen nuestro futuro”, abundó. En tanto, puntualizó: “Estamos aprendiendo a consumir la energía necesaria. Eso hace que nuestras facturas a fin de mes no sean tan duras”. Además, resaltó: “Los argentinos apostamos más que nunca a la alianza con Brasil”.

En tanto, Macri aseguró que el objetivo del Gobierno es “bajar la inflación y el plan firmado con el FMI va en esa dirección” y prometió que para el año que viene “va a bajar más de diez puntos” el Indice de Precios.

“Queda claro que por más que no haya sido tan fácil como pensábamos domar la inflación, por la historia, por la inflación incubada por el cepo, por las tarifas y por esta tormenta que devaluó la moneda, es una prioridad bajarla porque castiga al trabajador, a las pymes, a la industria”, sostuvo.

“Va a bajar más de diez puntos la inflación para el año que viene y estaremos en un dígito para el otro”, indicó el mandatario. Afirmó que “tenemos que dejar de tener un Estado que gasta más de lo que pagamos de impuestos” y señaló que el proceso inflacionario es “una mochila que impide que el trabajo privado se pueda desarrollar”.

“Muchos argentinos sienten frente a esta tormenta que estamos atravesando que puede terminar en una crisis similar a otras del pasado. No creo que sea así. Creo que estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Sigo creyendo en el futuro que tenemos por delante. Estamos haciendo el esfuerzo correcto. Creo que el crecimiento al cual veníamos va a disminuir, vamos a tener unos meses en los cuales las cosas que hemos formulado tienen que madurar, pero vamos a retomar el crecimiento el año que viene”, expresó.

Sobre el déficit y la suba de salarios y tarifas, Macri dijo: “Todos estos años hemos cuidado el salario de los trabajadores, las paritarias siguen siendo libres y cada sector irá acomodando los salarios teniendo en cuenta el aumento de la canasta”.

Consultado por la polémica en torno a los aportantes a la campaña de Cambiemos, Macri sostuvo: “Nosotros siempre hemos presentado los gastos de campaña y seguiremos presentando todos los informes a la Justicia”.

Al respecto, anticipó: “Haremos una auditoría para que se clarifique lo sucedido. Queda claro que tenemos que dar un paso más adelante. Esperemos que se materialice una ley de financiamiento de la política, empezando por bancarizarse”, sentenció.

Al ser consultado por las declaraciones de la líder de la Coalición Cívica sobre la despenalización del aborto, Macri afirmó “yo abrí el debate porque creo que la Argentina tiene que hacerlo, es un camino hacia el crecimiento de ejercer nuestras libertades con responsabilidad”. “Creo que estos debates enriquecen y no les tenemos que tener miedo”, agregó. Carrió había contado que Macri habilitó el debate porque le habían informado “erróneamente” de que el proyecto no tenía chances de ser aprobado en Diputados.