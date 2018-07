Presupuesto 2019: comenzaron consultas con gobernadores y ministros provinciales

La Casa Rosada activó a partir de ayer una negociación con agenda abierta ante gobernadores y ministros de las 24 provincias. Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio retomaron la ronda de consultas con Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad), María Eugenia Vidal (Buenos Aires) y Gerardo Morales (Jujuy), a la que se sumó en Balcarce 50 el Jefe de Gabinete Marcos Peña.

Mañana será el turno del peronismo federal que estará representado por los funcionarios de Córdoba, Salta, San Juan, Chaco, Entre Ríos y Tierra del Fuego.

El único punto innegociable para Dujovne y Frigerio es la meta de reducción del déficit fiscal a 1,3% del PBI para 2019, de acuerdo al compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional. El esquema de negociación plantea un reparto igualitario de la reducción del gasto en unos 230 mil millones de pesos de acuerdo al Ministerio de Hacienda de la Nación, más un plus a negociar con provincias.

De acuerdo a la negociación que abrió el Gobierno nacional con las provincias, los gobernadores deberían hacerse cargo de bajar el gasto en unos 150 mil millones de pesos, un recorte que en caso de lograr aval del peronismo quedará plasmado en el proyecto del Presupuesto 2019. La orden de Mauricio Macri es rubricar ese acuerdo con los mandatarios PJ antes del 15 de septiembre para votar la iniciativa a libro cerrado. El plan B, en caso de que no se llegue a un entendimiento con el peronismo de Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Gustavo Bordet y Rosana Bertone, entre otros, es prorrogar el Presupuesto 2018 y disponer el recorte de partidas de manera unilateral para alcanzar la meta de reducción déficit fiscal del 1,3% del PBI.

Ese tijeretazo presupuestario no sólo lo padecerán las provincias peronistas. Hernán Lacunza (Buenos Aires), Enrique Vaz Torres (Corrientes), Lisandro Nieri (Mendoza); Carlos Sadir (Jujuy), y Martín Mura (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) son los ministros de Hacienda de las provincias de Cambiemos que hoy volverán a reunirse con Dujovne y Frigerio. El Poder Ejecutivo Nacional ya les vetó la posibilidad de prorrogar la baja del impuesto de Ingresos Brutos. No habrá definiciones hasta tanto las provincias aliadas no tengan en claro en qué están dispuestos a ceder los gobernadores peronistas.

El Gobierno nacional, de acuerdo al Ministerio que conduce Dujovne, deberá recortar sus gastos también en 150 mil millones. Ya se activó un recorte de 20 mil millones en el Estado, pero quedan otros 120 mil millones pendientes. La reestructuración del déficit fiscal obligará a Macri a tomar medidas que alterarán el diseño de su Gabinete. Algunos Ministerios, a partir del recorte de presupuestos, quedarán sin caja operativa para funcionar. Eso implicará la reconversión de alguno de los 23 Ministerios que coordina Marcos Peña en Secretarías de Estado. El anuncio estará a cargo de Macri.

Mañana, además de los ministros de provincias donde manda el Peronismo Federal, se sentarán frente a Dujovne y Frigerio los funcionarios de Neuquén, Río Negro y Misiones. La semana próxima la ronda se completará con las demás provincias peronistas y con los distritos donde gobiernan frentes o partidos provinciales como Santiago del Estero y Santa Fe.

Al respecto, con la intención de sumar apoyo al proyecto para el Presupuesto 2019, Macri recibió ayer al gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora.