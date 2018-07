Gerardo Morales: “La situación económica es muy complicada”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, advirtió ayer que la situación económica "es muy complicada y se vienen meses difíciles" y cuestionó decisiones del Gobierno en el manejo de la "crisis económica", como por ejemplo haber sostenido a Federico Sturzenegger hasta junio.

Al ser consultado sobre si está "impactado" por la situación económica después de dos años y medio de gestión de Cambiemos, Morales hizo un largo silencio y respondió: "Diría que no cubre las expectativas que tenía".

El gobernador radical, aliado en la coalición Cambiemos, dijo que el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, quien renunció el 14 de junio, tendría que haberse ido en diciembre para que se pudiera ordenar "la situación" como proponían en ese momento otros miembros del Gabinete nacional.

"Inclusive, tal vez, no cubre ni las expectativas que tenían las autoridades económicas que están conduciendo y tomando medidas. A esta altura, más allá de las explicaciones y problemas globales, creo que Sturzenegger se tendría que haber ido mucho antes, seguramente en diciembre", dijo.