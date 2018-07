Revés para Argentina en juicio con el fondo Buford por estatización de YPF

La Corte del Distrito Sur de Nueva York decidió que la demanda de un fondo especulativo contra la Argentina por la expropiación de la petrolera YPF debe seguir curso en ese país y no ser trasladada a Buenos Aires.

Se trata de una demanda por unos USD 3.000 millones iniciada por el fondo buitre Buford Capital, que compró los derechos para litigar por las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

La intención del Gobierno era que el litigio fuera trasladado a los tribunales locales, con el objetivo de reducir la posibilidad de que haya una sentencia definitiva contraria para la Argentina.

A partir del fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el juicio seguirá adelante en los Estados Unidos con resultado impredecible en el mismo tribunal que supo ocupar el ya fallecido Thomas Griesa.

Buford Capital fue fundado por su actual CEO, Christopher Bogart, ex VP de Asuntos Legales de Timer Warner. No se trata propiamente de un fondo “buitre”, sino que invierte en asuntos legales. Su estrategia, como lo hace en el caso por la estatización de YPF, es “comprar” juicios. Financia los litigios y luego se queda con parte de las ganancias.