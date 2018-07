Pese al pedido de la Iglesia, el Gobierno no vetará la ley de aborto si es aprobada

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó que el Gobierno nacional no vetará la ley de interrupción voluntaria del embarazo si finalmente es sancionada en el Senado. “Dar un debate republicano implica respetar ese acuerdo y por supuesto no vetar la ley”, aseguró el ministro coordinador en diálogo con los periodistas acreditados en Casa Rosada luego de la habitual reunión de ministros de los martes.

El lunes, el arzobispo de Tucumán pronunció una dura homilía en contra del proyecto que obtuvo media sanción en Diputados. El mensaje se extendió en todas las celebraciones religiosas que se realizaron en distintas provincias por el Día de la Independencia.

Peña descartó que esas palabras hayan profundizado las diferencias con la Iglesia y evaluó que la administración pública nacional mantiene una “relación institucional” con el Episcopado. “No sentimos que haya habido un conflicto porque se haya abierto un debate”, precisó.

Al ser consultado sobre el pedido de la Iglesia, Peña respondió que “el Presidente ha sido claro en su convicción sobre la importancia de dar un debate republicano, que implica respetar el resultado y por supuesto no vetar la ley”.

Peña dijo que en la gestión Cambiemos siempre han sido “muy respetuosos del diálogo” y aclaró que en la Casa Rosada no piensan “que haya un conflicto porque se haya promovido un debate” sobre el aborto.

El jefe de ministros agregó: “No encontramos que tiene que haber una razón de fricción por algo que está dentro del normal desarrollo de la vida republicana”.

El funcionario se refirió así al tema que comenzará a ser debatido este martes en el plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Constitucionales del Senado, con la participación de expositores.

Respecto los cruces que surgieron dentro de Cambiemos por las posiciones a favor y en contra del aborto, Peña aseguró que “el Presidente está orgulloso de la diversidad de Cambiemos”. “Como en cualquier familia, cualquier grupo humano, puede haber diferencias. Lo más importante es ser respetuosos del otro y no herir susceptibilidades”, opinó.

En tanto, el Senado dio inicio a un plenario de comisiones para escuchar las ponencias individuales sobre el proyecto de legalización del aborto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

El plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia del Senado. Allí desfilarán de manera intercalada expositores a favor y en contra de la iniciativa, que tendrán 7 minutos cada uno y deberán responder consultas en caso de que algún senador lo requiera. En total serán cerca de 60 ponencias de especialistas (abogados, médicos, psicólogos, ex funcionarios) distribuidos en siete audiencias que se desarrollarán los martes y miércoles, para llegar a la firma del dictamen el 1 de agosto. En tanto que la sesión está prevista para el 8 de ese mismo mes.