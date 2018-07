Un paro afectará los vuelos en el inicio del receso

Los gremios aeronáuticos anunciaron un cese de actividades para el próximo viernes, en coincidencia con el comienzo de las vacaciones de invierno en algunos distritos del país, en especial Buenos Aires.

La medida de fuerza fue anunciada por cinco de los seis gremios, encabezados por pilotos (Apla) y técnicos (Apta), contra la política aerocomercial del Gobierno.

Desde el Ministerio de Transporte dijeron que, de concretarse, la medida afectará 650 vuelos y 83.000 pasajeros.

La medida no surge por reclamos salariales o laborales, sino en defensa de la actividad, pues exigen al Gobierno que modifique su forma de llevar adelante la política aerocomercial, que se ha caracterizado hasta el momento por el otorgamiento de licencias de vuelo de cabotaje a un gran número de aerolíneas locales y extranjeras, incluyendo no pocas de las denominadas “low cost”.

“Los Gremios Aeronáuticos Unidos damos inicio a un plan de lucha en pos de la regularización de esta situación, e informamos el cese de actividades del sector para el próximo viernes 13 de julio”, informaron a través de un comunicado.

Lo firman los pilotos de Aerolíneas, Latam y Andes (Apla), los de Austral (Uala), los mecánicos (Apta), el personal de tierra (APA) y el personal jerárquico (Upsa), además de otras dos entidades que agrupan a los aeronavegantes de Latam (Atepsa) y a una parte de los controladores de vuelo (Atepsa).

La decisión fue confirmada por el titular de Apta, Ricardo Cirielli.

El único de los seis gremios que no se plegó a la medida es la Asociación de Aeronavegantes (AAA).

En el Gobierno estimaron que la medida de fuerza, de ser llevada a cabo, dejará sin volar a decenas de miles de personas.

“Unos 83.000 pasajeros en todo el país resultarían afectados por el paro anunciado por los gremios aeronáuticos para el próximo viernes 13/07, previo al inicio de las vacaciones de invierno en la Ciudad y provincia de Buenos Aires y en receso invernal en el resto del país”, dijeron fuentes de la cartera que encabeza Guillermo Dietrich.

Low cost

El Ministerio de Transporte eliminará las regulaciones que establecen las tarifas mínimas para la venta de los pasajes aéreos de cabotaje a partir del 15 de agosto.

Alcanzará a los tickets que se adquieren con al menos 30 días de anticipación.