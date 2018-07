Por cuestiones presupuestarias no habrá desfile militar el 9 de Julio

El Gobierno decidió suspender el tradicional desfile militar del próximo lunes por el Día de la Independencia aduciendo “cuestiones presupuestarias”. Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron la suspensión del desfile. La medida se da en un marco de descontento en las Fuerzas Armadas por el aumento salarial otorgado recientemente a los uniformados. La cancelación del espectáculo se conoció horas después de que el Poder Ejecutivo publicara en el Boletín Oficial la resolución 2/2018 que fijó el haber mensual, sustituyó el coeficiente de determinación del Suplemento por Responsabilidad Jerárquica y también el coeficiente de Suplemento por Administración del Material.

Asimismo se estableció la asignación de una suma remunerativa, no bonificable y no acumulable de 2 mil pesos y de 4.500 pesos de acuerdo al grado en que se encuentre visitando el personal.

Adicionalmente a lo establecido, el personal militar, con excepción del grado de teniente general y equivalentes, percibirá una suma fija no remunerativa y no bonificable por única vez de 2 mil pesos, junto con los haberes correspondientes al mes siguiente al de la firma de la resolución.