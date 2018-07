Comenzó el debate en comisiones del Senado

El segundo tiempo del aborto legal comenzó ayer en el Senado con la primera reunión del plenario conjunto de las comisiones de Salud, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales en las que se delinearon las características que tendrán los próximos encuentros y las rondas de expositores de cara a la firma del dictamen el próximo 1 de agosto y la llegada del proyecto al recinto el 8 del mismo mes.

El senador Mario Fiad, titular de la Comisión de Salud y cabecera del debate, sostuvo: “Nos abocaremos a analizar el texto enviado por la Cámara de origen y no a reeditar los amplios debates que ya se dieron en ella”.

Además, confirmó que hasta el momento hay una lista preliminar de consenso con 60 expositores, que podrá ampliarse hasta mañana con el aporte del resto de los senadores. Muchos de los expertos ya pasaron por Diputados y entre los nombres destacados se encuentran el actual ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, que expondrá el 24 de julio; el ex ministro de Salud Ginés González García; la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci; el científico Alberto Kornblihtt y la titular de Amnistía Argentina, Mariela Belski. Por la postura contraria al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) están citados el doctor Nicolás Laferiere, del Centro de Bioética de la UCA; la Fundación Conin; Miguel Schiavone, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA y el ex senador Eduardo Menem.

Los encuentros serán los martes a las 14 y los miércoles a las 10, hasta el 31 de julio.