Macri tranquilizó al campo: “Las retenciones no se tocan”

El presidente Mauricio Macri prometió ayer que el esquema de retenciones agropecuarias no será modificado, al llevar tranquilidad al campo durante una reunión con integrantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias.

Al encuentro en Casa Rosada acudieron Dardo Chiesa de CRA, Carlos Iannizzotto de Coninagro, Omar Príncipe de la FAA y Daniel Pelegrina de la SRA.

El primer encuentro del Jefe de Estado con la Mesa de Enlace fue principalmente para “escuchar de él (Macri) cuál era la voz oficial del tema de las retenciones. Al ratificar que no va a haber ninguna variación fue una gran noticia, porque esto nos da un gran respaldo para que el campo siga invirtiendo, trabajando, dando empleo, como lo viene haciendo”, resumió Carlos Iannizzotto de Coninagro.





Por su parte, el representante de CRA, Dardo Chiesa, afirmó que: “Fue una buena reunión, distendida. El Presidente ratificó el rumbo, dijo que no hay ningún cambio y el cronograma sigue tal cual está, que no es intención del Gobierno cambiar ninguna regla”.

Si bien en el Gobierno hay un sector que veía con buen agrado que el campo tuviera un “gesto de apoyo” ofreciendo suspender por un par de meses el cronograma de la rebaja de retenciones a la soja, a nivel mayoritario en el oficialismo no se quería modificar el esquema.

De todas maneras, para el sector agropecuario las retenciones “es un tema que la Argentina tiene que superar, porque es un mecanismo que perjudica por sobre todas las cosas el impulso exportador que es lo que la Argentina tiene que desarrollar para que entren más divisas al país”, expresó el dirigente de CRA.

Desde ya, y como una muestra de que los beneficios de haber eliminado las retenciones al trigo y al maíz fueron positivos, los dirigentes le comentaron al Presidente que el trigo está transitando “una de las campañas más importantes de la historia, con más de 5 millones de hectáreas que se están sembrando”.

En tanto, explicaron, en el caso de la soja, “la visión de superar las 20 millones de hectáreas; y también una cosecha importante en cultivos como el maíz; en la carne superamos las exportaciones de años anteriores”, agregó Daniel Pelegrina de la Sociedad Rural Argentina. El Presidente les hizo un pedido, señalaron los dirigentes agropecuarios: “Nos pidió que sigamos trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora. El campo va a invertir más de 12 millones de dólares en la próxima campaña agrícola y eso está generando una enorme cantidad de trabajo y de movimiento”.