Condenaron a prisión perpetua a Nahir Galarza

Esta mañana Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo. De esta manera, la joven de 19 años se convirtió en la mujer más joven en recibir esta condena y pasó a integrar la lista de criminales emblemáticos del país.



El tribunal no dio lugar a los argumentos de la defensa, que intentó comprobar que los disparos que mataron a Pastorizzo fueron accidentales. Tampoco se consideró la versión que indicaba que no existía relación de pareja, y no se tuvieron en cuenta las pruebas de existencia de violencia de género por parte del joven fallecido hacia la acusada.

La nueva ley de ejecución penal determina que aquellas personas que son condenadas a prisión perpetua por las circunstancias del artículo 80 (si se mata a un hijo, a un padre, por alevosía, por relación de pareja, entre otros agravantes) la libertad condicional será otorgada al cumplir los 35 años de prisión.

Por otra parte, Nahir Galarza seguirá con prisión preventiva hasta tanto la sentencia quede firme, ya que el tribunal entiende que el conocimiento del veredicto se traduce en un aumento proporcional del peligro de fuga.