Nuevo cruce en Cambiemos por legalización del aborto, mientras Gladys González votará a favor

El diputado nacional por Cambiemos Daniel Lipovetzky cuestionó las afirmaciones de la vicepresidente Gabriela Michetti quien manifestó su oposición a la despenalización del aborto y consideró que se trató de "un retroceso".

Lipovetzky aseguró que el aborto por causa de violación está legislado en la Argentina desde 1921 y el código penal actual "lo prevé desde hace cien años".

"Cuestionar eso es un retroceso y no coincido, en el proyecto que tiene sanción de Diputados no se ha cambiado esa relación y solamente se agregó un inciso que permite al aborto por causa de incompatibilidad de vida extra uterina", manifestó Lipovetzky.

"Mejorar la salud de las mujeres argentinas es la clave de cualquier decisión que tomen los senadores el 8 de agosto", añadió en declaraciones formuladas a radio FM La Patriada.

Michetti por su parte, que siempre se pronunció en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, opinó que el Estado debe proteger a todo ser humano concebido, en la tercera edad o en la etapa de embrión.

La vicepresidenta también había manifestado que se sintió políticamente obligada a pronunciarse públicamente y consideró "un error" la publicación de una foto con los legisladores de Cambiemos que están a favor del proyecto.

Por su parte Lipovetzky aseguró que "esto no es un Boca/River, no es que cuando uno hace una foto hay que responder con otra foto similar, me parece que cada uno de los que está de un lado y de otro, debe ir generando acciones que permitan ayudar a lograr el objetivo".

"Hay que seguir el ejemplo del presidente que teniendo una posición contraria aun así apoyó el debate sobre el aborto.

En tanto, la senadora nacional del PRO Gladys González anunció que votará a favor del proyecto de legalización del aborto que tiene media sanción de Diputados.

"Defiendo la vida votando a favor", señaló en una declaración que hizo pública a través de las redes sociales, donde aclaró que propondrá modificaciones al texto aprobado en Diputados pero sin "condicionar" su voto favorable. "Aprobar esta ley significa, de todas maneras, un avance para hacer frente a la enorme inequidad social que condena a nuestras mujeres pobres", explicó la legisladora de Cambiemos.

De esta manera, González se diferenció de Esteban Bullrich, con quien compartió la boleta a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del año pasado.

En el comunicado, la senadora oficialista ponderó "la oportunidad histórica de este debate y la actitud del presidente Mauricio Macri al reconocer la madurez de la sociedad para tratar este tema y priorizar, por sobre sus propias creencias personales, la absoluta libertad de conciencia de sus legisladores".