El dólar casi llegó a $30 y vendieron USD 300 millones

El dólar se apreció un 3,4% este viernes, y acumuló un alza de casi dos pesos en las últimas cuatro ruedas, por coberturas en dólares de inversores privados frente al cierre de mes, los crecientes temores por la aversión global al riesgo y la desconfianza en el rumbo económico del gobierno. Con este resultado, la divisa muestra un avance del 16,1% ($ 4,1) en junio, y del 56,52% en el primer semestre del año, un rendimiento que opacó el atractivo de otras inversiones en activos domésticos.

El billete, en este sentido, saltó 98 centavos a su nuevo récord histórico $29,66 en bancos y casas de cambio de la city porteña.

En tanto que en el Banco Nación cerró a $29,40.

En el mercado mayorista la divisa trepó 78 centavos a $28,85, descontando una parte de la suba sobre el final de la rueda, tras la segunda subasta realizada por el Banco Central.



En un intento por contener la disparada, la autoridad monetaria colocó un adicional de USD 300 millones, que sacrificó de sus reservas, aparte de los u$s 150 millones provenientes del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda.

El precio promedio de corte, en este último caso, se ubicó en 29,1209, siendo el mínimo precio adjudicado de 29,0590.

De esta manera, la venta de USD 450 millones por parte de entes oficiales superó a las operaciones genuinas de bancos, que fueron de u$s 349 millones. El volumen operado subió un 45% a u$s 1.017 millones.

Diversos operadores explicaron a la prensa metropolitana que la disparada se produjo debido “sobre todo a una pérdida de confianza en el gobierno” en relación al rumbo económico y político a raíz de la falta de señales claras con respecto a cómo se llevará a cabo el ajuste del déficit fiscal acordado con el FMI y de la publicación de datos negativos sobre la marcha de la economía publicados por el Indec en los últimos días.

En ese sentido, el Indec anunció que la producción industrial anotó en el quinto mes del año una caída del 1,2% en comparación con igual período de 2017 y quebró una racha de 12 meses consecutivos de subas, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La variación interanual acumulada de los primeros cinco meses del año muestra un aumento de 2,4% respecto al mismo período del 2017, indicó el organismo.

A su vez, la construcción se desaceleró fuerte en mayo, al anotar un incremento interanual del 5,8%, desde el 14% registrado en abril, según el Indec.