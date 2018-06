Vidal anunció el adelanto del pago del medio aguinaldo

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal confirmó ayer que anticipará el pago del medio aguinaldo a empleados estatales, al tiempo que anunció un aumento de la jubilación mínima y de las asignaciones familiares.

Durante un acto que encabezó en la Gobernación, junto al ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, la gobernadora dijo que las medidas anunciadas “tienen que ver con dar respuestas en los momentos difíciles”.

“Hemos decidido adelantar el pago del medio aguinaldo y lo vamos a pagar mucho antes de lo previsto. Hay que recordar cuál fue nuestro punto de partida, en diciembre de 2015, cuando no estaban los fondos para pagar los salarios”, dijo Vidal.

Respecto del incremento en las asignaciones familiares, la mandataria provincial señaló que será “no sólo en el monto, sino también en los topes y los tramos”.

“A partir de este aumento de topes y tramos, hay 8.200 beneficiarios que antes no cobraban asignaciones familiares y ahora comenzarán a percibirlas”, precisó.

Además, subrayó: “También hacemos un aumento de las jubilaciones que van a cobrar en los próximos días”. “Entendemos que la inflación va a ser mayor de la prevista, por eso tenemos que estar más cerca. Los vamos a seguir acompañando, con la verdad sobre la mesa, comprometiéndonos con lo que podemos cumplir. Nunca más una paritaria que no se puede cumplir”, sostuvo Vidal.

El ministro Lacunza precisó que entre el jueves y viernes se estará depositando el medio aguinaldo para todos los estatales de la Provincia, de modo que entre viernes y sábado lo estarán percibiendo.

Con relación al incremento jubilatorio, será para aquellos que perciban la mínima y alcanzará el 23%, de modo que “son $1.163 adicionales por mes a lo que perciben hasta ahora”, según indicó Lacunza.

Además, con relación a las asignaciones familiares, el funcionario indicó que la mejora será del 21,8%, alcanzando a unas 118 mil familias del sector público de la Provincia.

Lacunza señaló que para los tramos más bajos de esos ingresos supone un aumento de unos $500 por mes, por lo que una familia con dos hijos pasará de percibir $2.318 a $2.824.