Exportaciones de productos derivados de la soja caen 23,5%

Las exportaciones de productos derivados de la soja alcanzaron en mayo pasado los 1.546 millones de dólares, lo que significa un retroceso del 23,5% con respecto a igual mes del año anterior.

Así, la balanza comercial se vio afectada el mes pasado por los efectos de la sequía, que deprimió las ventas del complejo agroexportador nacional, indicaron economistas del Banco Ciudad en el informe económico semanal de la entidad.

En este contexto, las importaciones de productos derivados de la soja experimentaron un incremento del 232%, al totalizar US$ 246 millones, señaló el relevamiento.

De esta forma, el saldo comercial de los principales productos derivados de este cultivo, como aceite de soja, biodiesel, porotos de soja, etcétera, "anotó una baja de US$ 645 millones, equivalente al 50,2% del déficit comercial en mayo", resaltó el informe divulgado a la prensa.

Como resultado de esto, la balanza comercial tocó su nivel más bajo en los últimos seis meses, dado que las exportaciones de mayo pasado totalizaron US$ 5.162 millones, lo que significa un 6% por debajo del registro de un año atrás.

El aumento de los precios exportados (+13,3%), en tanto, no fue suficiente para compensar una merma del 17,0% en las cantidades despachadas, destacó el Banco Ciudad.

En línea con lo anterior, la contracción de las ventas al exterior estuvo principalmente liderada por el rubro de productos primarios, que retrocedió un 26,8% interanual.

Importaciones

Por su parte, las importaciones alcanzaron los US$ 6.447 millones, marcando así una suba de 6,3% contra un año atrás, motorizada por la compra de porotos de soja y de bienes intermedios, según se informó.

El alza respondió fundamentalmente a un aumento de las cantidades (+4,3%), con una suba de precios poco significativa (+1,8%), señaló el informe.

Pese a la caída del mes, el valor acumulado de las exportaciones se mantiene en terreno positivo contra mismo período del año anterior, con una suba del 7,1%.

En tanto, las importaciones acumulan un incremento de 17,9%, indicó el relevamiento del Banco Ciudad.

Con todo, la balanza comercial se posiciona en su nivel más bajo del año, con un déficit de US$ 1.285 millones, al tiempo que acumula un rojo de 4.690 millones de dólares en el año.