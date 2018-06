Contundente paro de la CGT, que exigió paritarias libres y cambios en el plan económico

”El paro ha tenido una contundencia fenomenal en todo el país”. El triunvirato de la CGT conformado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer, y Carlos Acuña, recargó las críticas contra el Gobierno en medio de la huelga nacional y exigió “respuestas”, paritarias libres y “cambios en el programa económico”.

La conferencia de prensa de la central obrera se llevó a cabo en el histórico edificio de la calle Azopardo al 800. El primero en tomar la palabra fue Schmid quien sostuvo que “un paro general es un fracaso del diálogo y de la política” y que se resolvió la medida “después de haber agotado todas las instancias”. “Las medidas instrumentadas (por el Gobierno) están afectando seriamente a los trabajadores, a las pymes, los comercios, las economías regionales, y los sectores vulnerables”, disparó el dirigente de Dragado y Balizamiento.

Para luego rematar: “No nos vamos a resignar a que el ajuste pase por nuestras espaldas, el Gobierno tiene que cambiar su programa económico, que está llevando al desastre al pueblo argentino”. Schmid destacó la contundencia de la huelga y consideró que “el enojo ha desbordado el encuadramiento sindical”. “Paramos para poder seguir trabajando”, remató.

“No estamos parando porque creamos que el paro es un fin en sí mismo, estamos parando porque estas políticas ya sucedieron en nuestro país, y tuvieron desenlaces negativos para la mayoría de la sociedad. No tienen la voluntad política de defender a los trabajadores. Lo único que les preocupa es el déficit”, dijo a su turno Daer. Además sumó su voz al reclamo de cambiar el modelo económico y exigir “paritarias libres”.

Acuña, por su parte, instó a “un diálogo con respuesta, si no llega la respuesta esas conversaciones no sirven de nada”. “Con lo único que nos encontramos hoy es con agresiones de miembros del poder Ejecutivo. Haciendo de cuenta que está todo bien en el país, nadie les cree las mentiras”, bramó el referente de los estacioneros.

En respuesta a las críticas que distintos funcionarios del Gobierno dirigieron al paro nacional, los triunviros respondieron: “Claro que no soluciona nada, lo que soluciona son las respuesta que tiene que dar el Gobierno y no las da”.

El paro general se sintió con fuerza, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires debido a la adhesión de los gremios de transporte y a los piquetes que realizaron en los accesos distintos partidos de izquierda y movimientos sociales. La medida de fuerza paralizó gran parte del país, ya que se sumaron a la protesta todos los sindicatos del transporte y no hubo colectivos, subtes, trenes, taxis ni aviones.