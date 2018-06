Aborto legal: Michetti giró el proyecto a cuatro comisiones y Pichetto la cruzó por “prolongar el debate”

La vicepresidente Gabriela Michetti giró finalmente ayer a cuatro comisiones el proyecto de legalización del aborto que aprobó la semana pasada la Cámara de Diputados y dirigentes a favor de la iniciativa la acusaron de querer "prologar indefinidamente" el tratamiento.

Michetti firmó el giro de la iniciativa las comisiones de Salud -que será cabecera-, de Justicia y Asuntos Penales, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, tal cual lo había acordado con referentes legislativos del sector "antiabortista", entre los que se destacan el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y la radical Silvia Elías de Pérez y el macrista Esteban Bullrich. La decisión de embarcarse en trámite largo fue inmediatamente repudiada por el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Angel Pichetto, quien sostuvo que "este giro es totalmente excesivo, y el traslado tanto a Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales innecesario". "Este giro obedece a una posición personal de la Vicepresidenta, con la finalidad de prolongar el debate indefinidamente", cuestionó Pichetto y agregó en este sentido que "configura una actitud dilatoria tendiente a obstaculizar el dictamen y la llegada al recinto de la media sanción".

Pichetto indicó además que si bien el giro es una atribución de la Presidencia de la Cámara "siempre es producto del diálogo y el consenso con los otros bloques, cosa que en este caso no ha ocurrido", por lo que no descartó discutir la próxima semana en el recinto los giros y someterlos a una votación. "En Diputados no fue girada ni a la comisión de Constitucionales ni a la de Presupuesto", insistió y afirmó que "se trata claramente de una temática de salud y de justicia, por lo cual las comisiones son de Salud y Justicia y Asuntos Penales".