El SAME se extiende a toda la Provincia

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció este martes la puesta en marcha del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en el partido bonaerense de Moreno, "para garantizarles" a unos 500 mil vecinos de ese distrito "que, cuando tengan una dificultad, no estarán solos" y que "hay un Estado que da la respuesta que necesitan".

"Cuando termine nuestra gestión, todos los bonaerenses van a tener SAME y todos los hospitales provinciales van a tener su guardia renovada para garantizarles a todos los vecinos de la Provincia que cuando tengan una dificultad no estarán solos, que hay un Estado que va a estar ahí para dar la respuesta que necesitan", dijo Vidal durante un acto realizado en Moreno.

Acompañada por el ministro de Salud, Andrés Scarsi; el subsecretaio de Asuntos Municipales, Alex Campbell; y el intendente local, Walter Festa; la mandataria hizo entrega, además, de trece ambulancias de alta complejidad para atender las emergencias de los vecinos.

Vidal explicó que el SAME "fue uno de los primeros objetivos" de Mauricio Macri cuando asumió como jefe de Gobierno porteño: "Veníamos de Cromañón, de muchas fallas y problemas para atender a mucha gente en una catástrofe. Reconstruimos un servicio de emergencia y les ofrecimos a los vecinos de la capital y a los bonaerenses que iban todos los días a trabajar la tranquilidad de que, si algo les pasaba en la calle, iba a haber una ambulancia a su lado".

"Hasta 2015 esto no pasaba en la provincia de Buenos Aires. En cada municipio había muy pocas ambulancias, los servicios se sostenían a pulmón, las calles con poca pavimentación hacían más difícil entrar a algunos barrios y eso hacía que mucha gente que pasaba por una emergencia esperara horas para ser asistida", describió.

Según la gobernadora, "el SAME Provincia nació con la experiencia de la Ciudad. Hoy hay 56 municipios bonaerenses que tienen SAME. Cuando algo pone en riesgo tu vida, hay una ambulancia que llega en un tiempo determinado, con un médico preparado para la emergencia y un hospital referenciado en la zona más cercana para llegar lo más rápido posible".

"En esto no puede ni debe haber diferencias políticas ni partidarias. La gente nos votó para dar respuestas, más allá de los partidos a los que pertenezcamos", aseveró.



SAME Provincia llega a Moreno

Gracias al esfuerzo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en materia de salud y una inversión de $49 millones, SAME Provincia desembarca en Moreno con 13 ambulancias de alta complejidad que van a mejorar la calidad de vida de 500 mil personas. Actualmente, el servicio tiene presencia en 56 municipios con 213 ambulancias y beneficia a más de 9 millones de bonaerenses.

SAME Provincia es el primer sistema de emergencias médicas prehospitalaria del gobierno bonaerense. Su objetivo primordial es brindar atención inmediata y de calidad a cargo de profesionales idóneos para la tarea en caso de siniestros viales o urgencias en la vía pública. Desde el año 2016, funciona gracias al trabajo en equipo entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y cada uno de los municipios en los que ya opera.

El esquema de funcionamiento de las patrullas sanitarias está diseñado para llegar a cualquier punto en menos de 15 minutos.