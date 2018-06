Falleció el ex canciller Dante Caputo

El ex canciller Dante Caputo murió en la noche de este martes a los 74 años de edad en la Ciudad de Buenos Aires y fue homenajeado por referentes de todos los sectores políticos.

Caputo se encontraba internado en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC) y atravesaba un delicado estado de salud, producto de un cáncer en estado avanzado.

El dirigente radical había sido designado con tan sólo con 39 años al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la Presidencia de Raúl Alfonsín, entre 1983 y 1989, tras el fin de la dictadura.

Canciller de la democracia, de su gestión se destaca su trabajo para sellar nuevos lazos con el mundo y su recordada participación en la firma del tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile que dio fin al conflicto del Canal del Beagle.

Además, Caputo impulsó los acuerdo comerciales con Brasil y Uruguay que sentaron las bases de la creación del Mercosur en 1991, ya bajo el Gobierno de Carlos Menem.

En 1989, asumió por primera vez como diputado nacional por la Unión Cívica Radical, mientras que en 1995 abandonó la UCR y se sumó a las filas del Frente por un País Solidario (FREPASO), partido por el cual accedió a un nuevo período en la Cámara baja.

Tras ser expulsado de la UCR en 1997, se afilió al Partido Socialista Popular y en 1999 fue precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Pese a tomar distancia de la UCR, en el 2000 fue convocado por el entonces presidente Fernando De la Rúa para integrarse al Gobierno como secretario de de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Entre el 2006 y 2009 se desempeñó como secretario de Asuntos Políticos de la OEA en la ciudad de Washington (Estados Unidos), y entre 2009 y 2012 siguió vinculado a ese organismo internacional como asesor especial del secretario general.

Politólogo de profesión, Caputo desarrolló estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en la Fletcher School of Law and Diplomacy, en Boston, y se doctoró en Sociología Política en la Universidad de La Sorbona, en París.

Entre sus laureles académicos, también se destacó como investigador del Instituto Di Tella y como director del Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA).

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, dirigentes de todos los sectores políticos, en especial del radicalismo, lo homenajearon a través de decenas de mensajes en las redes sociales.

Ricardo Alfonsín, hijo del ex presidente argentino, publicó un cálido mensaje: "Nos entristece la muerte de Dante Caputo, un ciudadano imprescindible con quien los argentinos tenemos una deuda de gratitud. Vamos a extrañar su pensamiento y acción al servicio del país moderno y solidario que soñamos. Abrazo con el corazón a su familia", compartió.

El ex legislador y jurista Ricardo Gil Lavedra también recordó a Caputo como "una figura extraordinaria de la lucha por la democracia en América", mientras que el dirigente radical "Nito" Artaza lo definió como "un político de altísimo nivel que acompañó durante todo el periodo de gobierno a Raúl Alfonsín en el retorno a la democracia".

"Tristeza por el fallecimiento de Dante Caputo, pilar fundamental de la diplomacia argentina en el retorno de la democracia. Una gran pérdida para todos", escribió el mendocino Julio Cobos en Twitter.

Por la misma vía, el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, el radical Mario Negri, señaló: "Mucho de lo bueno que hemos logrado en estos 35 años de democracia, los argentinos le debemos a éste señor que nos acaba de dejar.

¡Gracias Dante Caputo!".

En tanto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, escribió en Twitter: "Bendita sea la memoria de Dante Caputo, quien cumplió su función pública con honestidad. Afectuoso saludo a sus familiares y amigos".

Por otra parte, durante una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington DC, la embajadora argentina ante ese organismo, Paula María Bertol, evocó la figura de Caputo, por su importante rol en la OEA y manifestó que el ex canciller será recordado "como un gran demócrata, que dejó su impronta en numerosos acuerdos de paz, y como un argentino íntegro que merece ser homenajeado".

En la sala Libertador Simón Bolivar de la sede de la OEA, Bertol destacó el rol de Caputo durante la recuperación democrática y expresó: "Fue clave para tender puentes al mundo.