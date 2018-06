Mandan pliego de Caputo al Senado, pero el PJ muestra resistencia

Luego de la designación de Luis Caputo al frente del Banco Central, el Gobierno deberá ahora pasar la prueba del Senado, donde la normativa legal obliga a que su pliego sea aprobado para que su nombramiento pueda hacerse efectivo de manera plena.

En este marco, ya se presentaron algunas dificultades, habida cuenta de que a diferencia de su antecesor, Federico Sturzenegger, no ostenta un currículum académico ni antecedentes que acrediten su idoneidad para ejercer un cargo tan importante. En esta línea, según fuentes del Congreso revelaron que “Caputo tiene varios problemas y quedó castigado por las denuncias en la Justicia y, además, cuando vino al Congreso se defendió muy mal. No está preparado para pasar una revisión de Acuerdos”.

Otra de las trabas que afrontará el presidente Mauricio Macri será la reforma de la carta orgánica del Banco Central que pidió el FMI, ya que el peronismo considera que no es un buen momento para esa medida.