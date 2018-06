Caputo estrenó el cargo en un encuentro de banqueros

Antes de que comenzara la jornada cambiaria y luego de la disparada del dólar del jueves, el flamante presidente del Banco Central, Luis Caputo, se reunió ayer con bancos públicos y privados para intentar llevar tranquilidad.

No es la primera vez que el ex ministro de Finanzas, se reúne en el último tiempo con varios banqueros.

La semana pasada, antes del anuncio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Caputo había mantenido un encuentro para explicar no sólo que el stand-by con el Fondo era más importante el esperado y de inminente aprobación, sino que exigiría además el fin del financiamiento al Tesoro, el desarme de las Lebac sin emisión nueva (a través de deuda del Tesoro) y la llegada de USD 7500 millones para calmar la plaza cambiaria (el primer desembolso del FMI, de USD 15.000 millones, se destinaría en parte a las reservas y en parte a sostener el gasto del Tesoro, según explicaron).

Con Caputo estuvieron Claudio Cesario, Enrique Cristofani (Santander), Martín Zarich (Banco Francés), Joao Pecego (Banco Patagonia), Facundo Minujin (JP Morgan), Julio Figueroa, Fernando Negri (Icbc), Martín Pérez (Banco Galicia), Tullio Lanari, Javier Bolzico, Raúl Seoáne, Juan Curutchet (Banco Provincia), Javier González Fraga (Banco Nación), Jorge Ortíz Batalla (Banco Ciudad) y Guillermo Cerviño (Comafi).

No trascendieron muchos datos sobre la reunión de Caputo con los banqueros, pero se sospecha que la idea del nuevo presidente del Bcra buscó mandar una señal de tranquilidad al sistema financiero, fuertemente convulsionados por la dispara del dólar, que ayer tocó los $28,43, el desplome de los bonos argentinos en el mundo y la suba del riesgo país.

El jueves el dólar tocó los 28,43 al cierre de la jornada cambiaria con muy poco volumen operado. Ayer se disparó a su nuevo récord: $28,43.

Esto, sumado a otros ruidos, incrementaron las críticas que Federico Sturzenegger venía soportando en el mercado. En una reunión en la Quinta de Olivos entre el presidente Mauricio Macri y su equipo económico, decidieron forzarlo a la renuncia. Allí se designó a Caputo.

Posterior a la reunión que Caputo tuvo con los banqueros en el Palacio de Hacienda, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, ofreció una conferencia de prensa con el objetivo de generar confianza en los mercados y devolver cierta tranquilidad luego del acuerdo con el FMI.