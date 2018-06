Elisa Carrió, tras la votación: "No he hablado para preservar la unidad de Cambiemos”

La diputada nacional Elisa Carrió (CC-ARI) pidió la palabra después de la ajustada votación y, luego, se retiró furiosa del recinto. Sentada entre los diputados Nicolás Massot y Pablo Tonelli, dijo:"Quiero dar una explicación porque represento a una parte de la sociedad que me ha votado. No he hablado para preservar la unidad de Cambiemos", aseguró.

Luego Carrió se levantó de la banca y partió enojada. Cuando todavía estaba entre las bancas, se dio vuelta y dijo: "A todo Cambiemos, ¡la próxima rompo!". También se cruzó con los legisladores del FPV: "Ganen la elección"