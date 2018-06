El Congreso del PJ, sin Barrionuevo, sale a buscar la unidad para 2019

Un congreso organizado por la desplazada conducción nacional del Partido Justicialista (PJ) aprobó ayer la creación de una comisión de acción política integrada por distintos sectores partidarios, para buscar “la unidad” de cara a las elecciones de 2019, pero el encuentro, dominado casi absolutamente por el kirchnerismo, no contó representantes de los gobernadores referenciados en el peronismo federal. El microestadio del club Ferro fue el epicentro del congreso que tuvo dos interpretaciones muy antagónicas, ya que para el peronismo bonaerense y afín al kirchnerismo fue “un puntapié importante para armar un nuevo espacio amplio, todos unidos”, mientras que para algunos mandatarios peronistas “fue un congreso K”.

En ese marco de división interna, todos los discursos bregaron por la unidad del peronismo pero contrastaron con los espacios vacíos que dejaron figuras de peso en la estructura partidaria, como los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba) y el jefe de los senadores nacionales del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto.

El clima cordial y amistoso que reinó en el club ubicado en el barrio porteño de Caballito tuvo algunos sobresaltos en las primeras horas por el arribo de dirigentes que estaban alejados de la estructura partidaria, como el secretario de La Cámpora, Andrés Larroque, y el diputado provincial Juan Ottavis, entre otros ex funcionarios.

Luego de tres horas de demora para iniciar el congreso partidario, el órgano presidido por el gobernador formoseño Gildo Insfrán aprobó por una unanimidad la creación de la mesa de acción política, que estará conformada por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, y el jefe de los diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.

También quedó integrada por los diputados Eduardo “Wado” De Pedro, Cristina Alvarez Rodríguez, Silvina Frana, María Emilia Soria, Estela Neder y Fernando Espinoza; el titular del PJ pampeano, Rubén Marín, y del PJ tucumano, Beatriz Rojkés de Alperovich; y el ex ministro de Salud, Ginés González García.

Tras el paso formal que intenta imitar la medida que implementó en 2016 el peronismo bonaerense, que ahora ha logrado una amplia unidad con el Frente Renovador de Sergio Massa y el espacio de Florencio Randazzo, en el congreso nacional, que se extendió durante casi tres horas, se resaltó la mística justicialista, se apeló a la unidad para volver al gobierno en 2019 y hubo duras críticas a la administración de Mauricio Macri.

El cierre estuvo a cargo de Felipe Solá (Frente Renovador) y Agustín Rossi.