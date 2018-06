El fiscal del caso Ciccone pidió cinco años y seis meses de prisión para Amado Boudou

El fiscal Marcelo Colombo apuntó a la responsabilidad de Amado Boudou y su entorno para quedarse con la máquina de hacer billetes, y solicitó este martes una pena de cinco años y seis meses de prisión, multa de 90 mil pesos e inhabilitación perpetua, para el ex vicepresidente, en el marco de la causa Ciccone.

El juicio fue por la compra, el salvataje financiero y la contratación del estado de Ciccone, avanza hacia su instancia final. De esta manera, Boudou y los demás involucrados, están acusado de “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles”.

En el expediente se sostuvo que la ex Ciccone pasó a manos de Núñez Carmona a través de Vandenbroele, nombrado en el fondo de inversión. Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) y César Guido Forcieri (ex integrante del ministerio de Economía)- también fueron parte de la operación que permitió que la ex Ciccone, única empresa con capacidad para imprimir billetes, quedara en manos del entorno del ex vice.

El objetivo de la operación era “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. Además, imprimió las boletas electorales en 2011 y en abril del 2012, el Gobierno de Cristina contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de cien pesos, por un costo de 140 millones de pesos.