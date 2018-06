Confirmaron el procesamiento a Echegaray por contrabando

La Sala A de la Cámara en lo Penal Económico ratificó el procesamiento al ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, por presunto “contrabando agravado” por su accionar como director de Aduana. Sin embargo, los camaristas revocaron la fianza de 1 millón de pesos que el juez de primera instancia le había fijado como condición para permanecer en libertad y la cambió por una caución juratoria.

El juez penal económico, Diego Amarante, había procesado a Echegaray en abril pasado por haberle dado una franquicia impositiva a un funcionario de Taiwán -Chun Teh Hsieh- para que ingresara al país un auto de alta gama sin pagar impuestos. Se trata de un Mercedes-Benz E 350 cero kilómetro.

En la resolución, Amarante había dicho que como “la Argentina no mantiene relaciones diplomáticas” con ese país, Chun Teh Hsieh no tenía derecho a ningún beneficio. Su cargo era el de representante de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei en la Argentina. El rodado había ingresado al país en 2007.