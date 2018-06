Tras el veto a la ley de tarifas, Macri calificó a la oposición de irresponsable

El presidente Mauricio Macri hizo una fuerte defensa a la decisión de vetar la ley impulsada por la oposición para retrotraer las tarifas de los servicios públicos (gas, luz, y agua) a noviembre de 2017 y casi a modo de reto disparó: “No entendieron que el Congreso no es el que tiene que fijar tarifas”.

“La oposición tiene que explicar por qué votó esto cuando me decía que le prometiera que la iba a vetar porque el proyecto era un mamarracho”, afirmó Macri en conferencia de prensa. “El veto era anunciado, los que votaron la ley no dijeron de dónde salían los recursos”, disparó.

“Si dejábamos esa ley, había que invertir 110.000 millones de pesos, lo que significaba suspender la Asignación por Hijo y otros programas sociales”, advirtió Macri. Y aseguró: “Si hubiese una solución alternativa, el primero en aplicarla hubiese sido yo”.

Respecto a los “costos políticos” de la decisión de vetar la ley, Macri respondió: “Yo he venido a hacer lo que le conviene a los argentinos, no lo que me conviene a mí”. Y arremetió contra la oposición a la que le pidió “responsabilidad”: “No pueden sacar ventaja mintiéndole a la gente”. Agregó: “Confiamos en que esto fue sólo una recaída, que la mayoría entendió la necesidad del cambio”.

Por otro lado, insistió con la necesidad de bajar los impuestos que “asfixian a los argentinos”. Asimismo, afirmó que “en pocos días tendremos un acuerdo con el FMI”.

Macri viajó ayer por la mañana a Salta, donde se pronunció sobre el veto a la ley de tarifas que aprobó en la madrugada de ayer el Senado, y que anunció el jefe de Gabinete, Marcos Peña en la Casa Rosada.

El Presidente fue recibido por el gobernador Juan Manuel Urtubey, en el aeropuerto local. A las 11, el jefe de Estado, según la agenda oficial, llegó a la localidad de Cachi, donde se reunió con el gobernador Urtubey y luego con su equipo de trabajo.

Seguidamente, a las 15.20, Macri se reunió en la misma localidad salteña con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y luego con su equipo de trabajo.

Se publica el decreto

Con las firmas del propio mandatario, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, el decreto que será publicado hoy en el Boletín Oficial establece que “el proyecto de ley bajo examen tiene un costo fiscal 65.886.000.000 pesos durante 2018”, según los números que cita de un documento de trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

“En aquella estimación no se consideraron los costos fiscales vinculados con el aumento en la cantidad de beneficiarios de la tarifa social, con el impacto del proyecto en los servicios de agua y saneamiento, y con la devolución de los créditos a favor de los usuarios por lo abonado desde noviembre de 2017, entre otros aspectos. Ese costo fiscal total superaría la suma de 115.000.000.000 de pesos para 2018, monto que representa aproximadamente el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2018”, indicó.

A modo comparativo, el Poder Ejecutivo ejemplificó que “este costo fiscal equivale a 77.000 viviendas sociales, más de dos años de la Asignación Universal por Hijo -que hoy cubre a casi 4 millones de beneficiarios-, 2.875 escuelas, 575 hospitales, o todo el gasto nacional en universidades”.