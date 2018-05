El bloque del PJ en el Senado avanzará con la ley de tarifas

El Bloque Justicialista ratificó ayer que votará a favor del proyecto para limitar los aumentos tarifarios que se tratará hoy en el Senado.

El bloque que encabeza Miguel Pichetto mantuvo una reunión en la que se definió “mayoritariamente avanzar con el proyecto que viene de la Cámara de Diputados”, según informaron voceros de esa bancada al término del encuentro.

Los senadores que integran la bancada se reunieron en el segundo piso para terminar de definir su postura, luego de que el presidente Mauricio Macri les reclamara no votar el proyecto que impulsó esa vertiente del peronismo junto con el Frente Renovador de Sergio Massa. De cara a la votación, la oposición cuenta hasta el momento con los votos necesarios para sancionar la ley que establece que las tarifas de gas, electricidad y agua, no pueden subir por encima del índice de variación salarial, mientras que el oficialismo no llega al número para imponer su proyecto de rebaja del IVA en las facturas.

Participantes de la reunión del justicialismo confiaron que se percibió un nivel de cohesión que no se había visto nunca desde 2015 hasta ahora y que mucho tuvieron que ver con eso las últimas jugadas del Gobierno. Tanto los intentos de la semana pasada para abrir una fisura en el bloque como el mensaje que dio el Presidente el último lunes, cuando le pidió al peronismo que demuestre que “no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner” unificaron a la bancada. En la reunión del Bloque Justicialista hubo consenso respecto de que el proyecto, que plantea que los servicios para usuarios residenciales no suban por encima del índice de variación salarial, no es bueno y que beneficia principalmente a la zona metropolitana, pero que lo central es enviar un “mensaje político” al Gobierno.